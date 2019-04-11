Средняя цена квадратного метра жилья в Минске в I квартале изменилась незначительно

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена одного квадратного метра жилья в Минске в I квартале 2019 года изменилась незначительно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В целом в столице средняя цена квадратного метра не претерпевала значительных изменений в течение I квартала 2019 года. На конец марта средняя цена составила Br2 720 за 1 кв.м (в январе - Br2 770, в феврале - Br2 780)", - рассказали в НКА.

Лидером среди областных центров по средней цене квадратного метра стал Брест. Средняя цена квадратного метра в Бресте в марте - Br1 480, это выше на 25% по сравнению с другими областными городами, за исключением Гродно (разница с этим областным центром составляет 14%).

За I квартал в Минске было зарегистрировано чуть больше 2,6 тыс. сделок, что в денежном выражении составило почти Br400 млн. В областных центрах лидером по количеству сделок купли-продажи стал Гомель (537 сделок), где на покупку квартир было потрачено почти Br31 млн.

Доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке (квартиры в многоквартирных жилых домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней с момента ввода дома в эксплуатацию) в Минске за I квартал составила 7%, в Гродно - 27%. "Такая высокая доля первичного рынка в Гродно по сравнению с другими областными центрами формируется за счет сделок купли-продажи в жилом комплексе "Колбасино" по ул. Суворова, где дома вводились в конце 2018 года", - пояснили в Национальном кадастровом агентстве.

Статистическая информация приводится по данным реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-