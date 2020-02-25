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25 февраля 2020, 10:59

Средняя зарплата бюджетников в январе составила Br895,9 - Минтруда

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе текущего года, согласно официальной статистике, составила Br895,9, что на Br140,7 больше, чем год назад. По экономике в целом увеличение произошло на Br136,5. Такие данные БЕЛТА привели в Министерстве труда и социальной защиты.

По сравнению с январем 2019 года номинальный темп роста зарплаты составил 118,1%, в бюджетных организациях он опережал рост зарплаты по экономике в целом на 5,1 процентного пункта (по республике - 113%). Реальный темп роста (скорректированный на индекс потребительских цен) - 112,8%.

Рост зарплаты в бюджетном секторе обеспечен по всем регионам.

Соотношение заработной платы работников бюджетных организаций к зарплате по республике (Br1118,1) составило 80,1%, в то время как год назад это соотношение было 76,9%.

"По сравнению с декабрем 2019 года январская заработная плата сложилась на 9,8% ниже (минус Br97,2, а по экономике в целом - минус Br120,6). Но, как уже разъяснялось ранее, это снижение не связано с введением новых условий оплаты труда в бюджетной сфере. Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит "сезонный" характер. В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе данные выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте", - подчеркнули в Минтруда.

Между тем по сравнению с ноябрем 2019 года январская заработная плата сложилась на уровне 99,9% (минус Br1,3). Вообще, такое изменение за последние 8 лет колеблется в пределах от 98,2% до 104,3%. Влияние оказывает прежде всего различный график повышения зарплаты. Так, темп роста 104,3% (январь 2018 года к ноябрю 2017-го) обусловлен повышением зарплаты с 1 декабря 2017 года (при этом с учетом "сезонного" фактора зарплата января 2018 года к декабрю 2017-го составила 86,4%).

"То, что нынешняя январская зарплата сложилась почти на уровне ноября 2019 года (99,9%), обусловлено прежде всего более ранним повышением зарплаты в прошлом году - с 1 сентября (а не с 1 декабря, как это было, например, в 2017 году). Вместе с тем есть различия в отраслевом разрезе", - добавили в Минтруда.

Для примера рассмотрены основные отрасли бюджетного сектора - здравоохранение и образование. За январь 2020 года средняя заработная плата в первой из указанных отраслей составила Br967,7 (врач - Br1559,4); во второй - Br799,9 (учитель - Br976,8). К январю 2019 года темп роста достиг в здравоохранении - 128,3% (врач - 126,7%); образовании - 116,5% (учитель - 115,1%). А к ноябрю темп роста соответственно 105,3% (врач - 104,4%) и 96,4% (учитель - 94,5%).

В Минтруда также указали на основные причины уменьшения средней заработной платы в образовании. Это выплата отдельными организациями в ноябре накопленной за несколько месяцев экономии по фонду оплаты труда и нераспределенного фонда материальной помощи. Также отсутствие в январе ряда стимулирующих выплат за декабрь (премии, замены временно отсутствующих педагогов), которые были выплачены досрочно в декабре. Повлияло и нераспределение экономии по фонду оплаты труда (вакантные должности, больничные листки, социальные отпуска и др.) за январь, которая будет выплачена в феврале-марте. Также сказались продолжительные зимние каникулы в январе (с 26 декабря по 12 января): некоторые учителя уходили в отпуск без содержания.

Следует отметить, что мониторинг начисления заработной платы за январь, который проведен более чем в 3,2 тыс. бюджетных организациях, выявил ряд ошибок. Причитающиеся суммы работникам оперативно доплачены. В Минтруда подчеркнули, что допущенные ошибки не носили системного характера.

Кроме того, мониторинг показал, что снижение зарплаты за январь отдельным работникам произведено в связи с нарушением ими трудовой и исполнительской дисциплины (на основании приказов руководителей). Всего таких работников 953 человека.

"Как уже не раз отмечалось, на 2020 год в бюджете предусмотрен фонд оплаты труда, позволяющий обеспечить среднегодовое повышение заработной платы в бюждетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, в 2020 году заработная плата в бюджетной сефре, по оценке, составит Br930 (у врачей - Br1640, учителей - Br1040)", - анонсировали в Минтруда.

И для примера специалисты еще раз привели расчетную заработную плату учителя и врача за декабрь 2019 года и январь 2020-го, рассчитанную в условиях, действовавших до 1 января, и в новых условиях.

Получилось, что у учителя в старых условиях она была Br683,36, в новых - Br683,58; у врача в старых условиях - Br756,95, в новых - Br757,02. В январе зарплата ниже, чем в декабре исключительно на сумму премии из экономии по фонду оплаты труда и внебюджетных источников, которые, как правило, выплачиваются, начиная с февраля или по итогам квартала. При этом в 1,7 раза увеличена тарифная (гарантированная) часть заработной платы, оптимизировано количество надбавок, расширены полномочия руководителя организации для стимулирования труда работников.

В новой системе оплаты труда работники могут рассчитывать на материальную помощь, как правило, в связи с непредвиденными затруднениями - в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников. Среди иных новшеств: появилась единовременная выплата на оздоровление, которая выплачивается при уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника. Размеры, порядок и условия указанных выплат определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций. В них должны быть предусмотрены возможные случаи непредвиденных материальных затруднений работников и размеры оказания им материальной помощи. Неиспользованные в течение года средства будут направляться на оказание матпомощи всем работникам организации. Обе указанные выплаты не являются элементами заработной платы работника, подчеркнули в Минтруда.-0-

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