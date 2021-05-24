Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1398,2

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2021 года составила Br1398,2, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В марте этого года средняя заработная плата работников была Br1384,7, в феврале - Br1277,1. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).
Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла Br2003,4 (темп роста реальной зарплаты к апрелю минувшего года - 106,6%). В Минской области средняя зарплата составила Br1409,5 (111,9%), Гомельской - Br1234 (108%), Гродненской - Br1196,5 (107,9%), Брестской - Br1179,4 (107,5%), Витебской - Br1151,3 (103,1%), Могилевской - Br1118,4 (106,6%).
В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в апреле этого года по сравнению с апрелем 2020-го возросла на 7,6%.
Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br6010,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3505,2), производство химических продуктов (Br2717,1), деятельность воздушного транспорта (Br2694,5, в том числе грузового - Br2956,3), горнодобывающая промышленность (Br2424,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2356,5), компьютеров и периферийного оборудования (Br2492,5).
Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br663,6), сферы творческой деятельности и развлечений (Br746,1), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br751,9), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br771,5).-0-