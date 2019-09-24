Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1117,8

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе текущего года составила Br1117,8, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июле этого года средняя зарплата была на уровне Br1128,5.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере Br1512,8 (темп роста к августу минувшего года - 105,6%). В Минской области она составила Br1165,1 (107,6%), в Гомельской - Br1004 (106,3%), в Гродненской - Br966,4 (106,4%), в Брестской - Br967,3 (107,2%), в Витебской - Br957,8 (107,1%), в Могилевской - Br934,6 (106%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,6%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4129,7), пассажирский воздушный транспорт (Br3423,2), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2406,1), производство химических продуктов (Br2103,4), горнодобывающая промышленность (Br2052,1), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1912,3).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br633,4), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br610,6), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br613,8), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br648).-0-