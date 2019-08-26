Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1128,5

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле текущего года составила Br1128,5, месяцем ранее она была на уровне Br1080,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за июль сформировалась в размере Br1556 (темп роста к июлю минувшего года - 108,9%). В Минской области она составила Br1174,4 (112%), в Гомельской - Br1003,4 (107,5%), в Гродненской - Br975,2 (107,7%), в Брестской - Br973,8 (108,3%), в Витебской - Br947,6 (107,6%), в Могилевской - Br929,4 (106,6%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июле по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,8%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4130,3), пассажирский воздушный транспорт (Br3579,2), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2405,3), производство химических продуктов (Br2147,8), горнодобывающая промышленность (Br1940,4), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1904,5).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br607,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br616,2), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br614,8), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br685,2).-0-