Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1248,9

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне составила Br1248,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В мае этого года было Br1227,9.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июне достигла Br1748,6 (темп роста к июню минувшего года - 110%). В Минской области она составила Br1233,4 (107,5%), Гомельской - Br1108,5 (109%), Брестской - Br1083,8 (110,3%), Витебской - Br1074,8 (110,9%), Гродненской - Br1067,9 (108,7%), Могилевской - Br1033,5 (108,7%).

В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,2%.

Больше всего в июне получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4848), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2910,9), грузовой воздушный транспорт (Br2738,4), деятельность в области телекоммуникаций (Br2055,8), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2042,3), горнодобывающая промышленность (Br2023,2), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1896,5), производство химических продуктов (Br1865,7).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br586,9), сферы творческой деятельности и развлечений (Br662,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br699), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (Br693,6), работает на водном транспорте (Br754), занят уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br768,8), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (Br775,3).-0-