Средняя зарплата в лесном хозяйстве растет на 10-13% ежегодно - Дрожжа

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в сфере лесного хозяйства растет на 10-13% ежегодно, однако ограничиваться этими цифрами не стоит. Об этом заявил во время аппаратного совещания министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Виталий Дрожжа отметил, что сегодня лесное хозяйство остается одной из самых рентабельных отраслей. Лесохозяйственные учреждения полностью выполняют свои обязательства, соответственно, растет и прибыль организаций. По словам министра, это дает возможности повышать зарплату. Он подчеркнул: труд специалистов лесного хозяйства должен оплачиваться достойно.

"Необходимо проанализировать подходы к формированию заработной платы. Посмотреть, как мы можем дополнительно стимулировать специалистов. Несмотря на неплохую среднюю заработную плату в отрасли (Br1172), зарплата может существенно отличаться по лесхозам. Наша задача - привлечь в лесное хозяйство молодых специалистов, сохранить преемственность кадров. И достойная заработная плата должна стать важным средством для этого", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

"К этому вопросу нужно подходить с точки зрения здравого смысла. Мы сегодня должны быть конкурентоспособны не только внутри страны, но и за ее пределами. Если человек качественно делает свою работу, значит, это его деньги, которые он заработал", - резюмировал он.-0-