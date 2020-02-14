14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в организациях Минприроды в 2019 году выросла на 17%, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности подчиненных организаций Минприроды показывают положительную динамику. С 2018 года нами стабильно обеспечивается рост производительности труда. Среднемесячная зарплата в подчиненных организациях в 2019 году выросла на 17%", - сказал Андрей Худык.

По итогам года темп роста выручки организаций Минприроды от реализации товаров, работ и услуг по сравнению с 2018-м составил 116,4%, чистой прибыли - 203%, экспорта - 221%. Рентабельность продаж составила 19,2% (рост на 4,8 процентных пункта).-0-