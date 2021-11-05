5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства ЕАБР планируется привлечь на реконструкцию участка дороги М3 от Минска до Плещениц. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас активно работаем с китайскими партнерами и Евразийским банком развития для привлечения ресурсов. С китайскими партнерами планируется реализовать проект по реконструкции дороги Р46 в направлении Полоцка. Стоимость объекта - больше Br200 млн. Второй важный объект - это автомобильная дорога М3 на участке от Минска в сторону Плещениц. Эту дорогу мы сегодня обсуждаем с Евразийским банком развития", - сказал Алексей Авраменко.

По его словам, по итогам года в Беларуси, с учетом всех видов ремонта, будет введено порядка 700 км республиканских и 1300 км местных дорог. Среди основных объектов - автодороги Р23 на участке от Слуцка до Солигорска, Р53 от Минска до Смолевичей.-0-