Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение для реанимаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава по итогам подписания соответствующих документов, которое впервые в истории министерства состоялось онлайн.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, "это опыт очень оперативной и профессиональной подготовки проекта без возможности непосредственного общения". Не только подписание, но и все общение специалистов по данному проекту шло в режиме онлайн, с использованием средств телекоммуникации.

Поддержка в размере 90 млн евро предоставляется для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. "Деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения", - отметили в пресс-службе.

Проект включает три компонента. "Это частичная компенсация тех расходов, которые были потрачены на средства индивидуальной защиты и тест-системы, модернизация операционно-реанимационных блоков для того, чтобы они соответствовали всем современным требованиям и были оснащены самым современным оборудованием", - сказал Владимир Караник.

По его словам, часть оборудования требует замены, а проект позволяет это сделать не частями, а практически одномоментно по всей стране. Благодаря этому реаниматологи будут работать на оборудовании последнего поколения. Операционно-реанимационные блоки будут дооснащены диагностическим оборудованием, предназначенным для компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательным оборудованием, дефибрилляторами, инфузоматами. Речь идет о полном оснащении реанимационных блоков - под ключ. Оборудование будет поставлено в ближайшее время во все городские, районные и областные больницы, которые подавали заявки на модернизацию. За время подготовки проекта была проанализирована материально-техническая база учреждений здравоохранения.

"Если вначале речь шла о 20 млн евро, то, изучив наши документы и обоснования, белорусский подход был поддержан Всемирным банком и проект значительно расширен финансово. Пандемия уйдет, а люди будут нуждаться в медицинской помощи всегда", - отметил Владимир Караник.

Несмотря на эпидситуацию, продолжается создание межрайонных центров или, как их еще иногда называют, опорных клиник, ведется дооснащение их оборудованием. В стране, как планируется, будут открыты 16-18 таких высокотехнологичных центров. На сегодня 10 из них уже работают, все они располагаются за пределами Минска и областных городов.

"Опорная клиника должна иметь ангиограф, компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, современный операционно-реанимационный блок с эндоскопическим оборудованием, позволяющим выполнять лапароскопии, а также обладать современными диагностическими возможностями в виде ультразвуковой диагностики", - сказал Владимир Караник. То есть любая опорная клиника по своему табелю оснащения и квалификации специалистов должна соответствовать городской или областной больнице. "Это нужно для того, чтобы каждый житель страны, вне зависимости от места проживания, находился на расстоянии часа от любых современных диагностических и лечебных учреждений. И не важно, проживает гражданин в Минске или деревне, правило "золотого часа" должно работать", - добавил он.-0-