29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок переоформления сертификатов соответствия на услуги автошкол продлен до 1 сентября 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В Беларуси согласно постановлению Совета Министров от 21 октября 2016 года №849 услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств подлежат обязательной сертификации.

Как сообщалось ранее, постановлением Госстандарта от 31 августа 2020 года №46 взамен государственных стандартов СТБ 2191.1-2011 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 1. Основные требования" и СТБ 2191.2-2011 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 2. Требования к проведению экзаменов в учебных организациях", определявших требования к оказанию таких услуг, были введены в действие их новые версии: СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020.

В СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 не содержится существенных изменений требований, влияющих на безопасность оказания услуг, которые можно было бы отнести к несоответствиям, при наличии которых оказание услуг является невозможным. Эти стандарты не вводят новые технические требования в отношении сертифицированных услуг, а лишь уточняют их.

"В этой связи отсутствуют основания для приостановления либо отмены выданных субъектам хозяйствования сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, установленные законом "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия" (ст.28, п.1, 2). Положения закона в данном случае позволяют органам по сертификации провести переоформление сертификатов соответствия в плановом порядке", - отметили в пресс-службе.

На основании изложенного Госстандартом было принято решение о замене сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств по СТБ 2191.1-2011 и СТБ 2191.2-2011 на сертификаты по СТБ 2191.1-2020 и СТБ 2191.2-2020 при проведении плановых или внеплановых периодических оценок сертифицированных услуг.

С учетом сроков действия выданных сертификатов соответствия, а также периодичности проведения указанных выше оценок срок для замены сертификатов соответствия продлен до 1 сентября 2022 года.-0-