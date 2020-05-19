Срок временного ввоза авто в ЕАЭС продляется автоматически, обращаться в таможенный орган не нужно - ГТК

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок временного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования автоматически продляется до 30 сентября 2020 года, обращаться в таможенный орган не требуется, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. "Закрытие границ отдельными странами из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вызвало определенные трудности в соблюдении законодательства по вывозу транспортных средств с территории ЕАЭС в связи с истекшим предельным сроком их временного ввоза. Государственный таможенный комитет инициировал рассмотрение вопроса о продлении такого срока на площадке Евразийской экономической комиссии", - отметили в ГТК. Совет ЕЭК принял решение продлить срок временного ввоза транспортных средств до 30 сентября 2020 года. Оно вступает в силу с 28 мая и распространяется на автомобили, сроки временного ввоза по которым истекают с 1 марта по 30 сентября 2020-го. В ГТК подчеркнули, что срок временного ввоза продлевается автоматически, обращаться в таможенный орган не нужно. Кроме того, период с 1 марта по 30 сентября 2020 года исключен из 18-месячного срока ввоза товаров и транспортных средств лицами, переселяющимися на постоянное место жительства в государства - члены ЕАЭС. Таким образом, если 18-месячный срок ввоза товаров в связи с переселением на ПМЖ истек 10 мая 2020-го, физическое лицо вправе беспошлинно ввезти на территорию ЕАЭС товары до 30 сентября 2020-го включительно.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!