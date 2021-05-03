Срок выдачи пропусков в погранзону и погранполосу на Радуницу сократят - ГПК

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок выдачи пропусков в погранзону и погранполосу на Радуницу сократят. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомите.

В выходные с 8 по 11 мая для посещения кладбищ, расположенных в пограничной полосе, гражданам Беларуси и иностранным гражданам необходимо иметь при себе пропуск, выдаваемый органами пограничной службы.

Иностранным гражданам, кроме того, необходимо иметь пропуск для въезда в пограничную зону, за исключением случаев транзитного проезда (транзита) через погранзону по кратчайшему маршруту следования по автомобильным дорогам общего назначения, железным дорогам и водным путям. Для оформления пропусков на право пребывания в пограничной зоне иностранным гражданам необходимо обратиться с заявлением в Госпогранкомитет либо в любой территориальный орган пограничной службы. При себе необходимо иметь паспорт и справку о месте захоронения родственников.

Для оформления пропусков на право пребывания в пограничной полосе необходимо обратиться с заявлением в тот территориальный орган пограничной службы, на участке которого планируется посещение пограничной полосы. При себе необходимо иметь паспорт. В этом случае выдача пропуска будет осуществляться в день обращения. Во всех остальных случаях (приглашение, вызов на учебу, путевки в санаторно-курортные или оздоровительные организации, расположенные в пограничной зоне, и так далее) срок выдачи пропуска занимает до 5 дней согласно законодательству.

"Информируем также, что получить пропуск в пограничную зону и полосу можно с помощью услуги электронной подачи заявлений. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале электронных услуг, - отметили в ГПК. - Дополнительную информацию о порядке посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить на интернет-портале Госпогранкомитета в разделе "Пограничная зона, полоса", а также обратившись в территориальные органы погранслужбы либо по телефону в Госпогранкомитете 8 (017) 329-18-70.-0-