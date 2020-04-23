23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки охоты на птиц в 2020 году изменены в Гомельской области. Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства от 20 апреля 2020 года №6. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Охота на глухаря и тетерева в этом году разрешена с 20 марта по 30 апреля. На гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, крякву, свиязь, гоголя, широконоску, чернеть красноголовую, чернеть хохлатую, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утку серую разрешена со второй субботы марта по 30 апреля. На вальдшнепа - с третьей субботы марта по 30 апреля.

Постановление вступает в силу через пять дней после его официального опубликования..-0-