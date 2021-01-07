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07 января 2021, 16:08

США сейчас будет очень сложно в глобальном мире претендовать на лидерство - Дзермант

Алексей Дзермант. Фото из архива
Алексей Дзермант. Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США сейчас будет очень сложно в глобальном мире претендовать на лидерство. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политический аналитик Алексей Дзермант.

"Действительно, долгое время США были своеобразным флагманом демократизации в мире. Они считали свою модель идеальной, обеспечивающей согласие внутри общества, и экспортировали эту модель. Но теперь очевидно, что эта модель сломалась, уже нельзя считать Америку сияющим градом на холме, как они видели себя, то есть светочем вот этих ценностей, - сказал Алексей Дзермант. - Во-первых, очень серьезный внутренний раскол в обществе. Во-вторых, мы видим, насколько элита цинично, без учета мнения значительной части граждан, готова узурпировать власть. То есть то, что произошло с Трампом, - по сути, реванш вот тех элит, которых не устраивал он, не устраивала та часть общества, которая голосовала за Трампа. И эти все события вряд ли приведут к тому, что Трамп останется, но вот эта "позолота" с фасада американской демократии, конечно, уже осыплется".

Аналитик уверен, что сейчас уже нельзя говорить, что США имеют какое-то моральное право заниматься продвижением демократии или какими-то рекомендациями, советами в отношении других государств. "Потому что прежде всего им нужно у себя со всем этим разобраться, примирить общество, устроить так, чтобы элиты действительно обновлялись, а не представляли замкнутый круг каких-то верховных элит, которые не допускают таких бунтарей типа Трампа к реальным рычагам власти", - отметил он.

Алексей Дзермант подчеркнул, что эти события для Америки судьбоносные. "Они обозначают очень серьезный внутренний кризис легитимности власти. И на внешней арене это означает, что США будут терять привлекательность в идеологическом, политическом плане. Возможно, это начало заката Америки, если они не справятся с этим кризисом. А это трудно сделать, потому за Трампа голосовала, по сути, половина Америки. И сейчас им очень сложно будет все это подавить. Они будут пытаться это делать различными методами: политтехнологическими, информационными, силовыми. Но Америка уже будет не той. Оттуда будет исчезать некое консервативное ядро, на которое опирался Трамп. Она будет меняться в демографическом, социальном смысле. А что тогда это будет? Наверное, будет другая Америка, которой будет очень сложно в глобальном мире претендовать на лидерство", - заключил он.-0-

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