21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19. Такая информация размещена на сайте Государственного департамента США, сообщает БЕЛТА.

Финансовая помощь предназначена для сферы здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторных систем, активизации выявления случаев заражения коронавирусом, усиления эпидемиологического надзора и других мероприятий.

США в связи с пандемией также выделили средства целому ряду стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.-0-