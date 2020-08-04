Стабильность в обществе очень важна для развития государства - Гайдукевич

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Стабильность в обществе очень важна для развития государства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, председатель совета общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерий Гайдукевич сегодня во Дворце Республики, где Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Гайдукевич обратил внимание, что в Беларуси огромное значение придается поддержанию стабильности и безопасности, и процесс этот непростой. "У нас нет межнациональных распрей, межконфессиональных проблем", - отметил он и подчеркнул, что многие страны по-соседски завидуют порядку и стабильности, которые есть в нашей стране.

Заместитель председателя подчеркнул, что государственные органы и общественные организации в Беларуси действуют в русле поддержания мира и порядка в стране. "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" также направляет усилия на сохранение патриотизма, исторической правды", - сказал Валерий Гайдукевич.-0-