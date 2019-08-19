Стал известен график школьных каникул в новом учебном году

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило график школьных каникул в 2019/2020 учебном году. Сроки обозначены в инструктивно-методическом письме ведомства, которое размещено на его сайте, сообщает БЕЛТА.

Так, осенние каникулы продлятся девять дней - с 1 по 9 ноября включительно. На зимних школьники будут отдыхать 17 дней - с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020-го включительно. Весенние каникулы самые короткие, они продлятся шесть дней (с 30 марта по 4 апреля 2020 года включительно). Летом школьники будут отдыхать 92 дня, с 1 июня по 31 августа. Исключение - те, кто закончил девятые классы. У них каникулы начнутся после экзаменов с 11 июня и продлятся также по 31 августа.

В Минобразования отметили, что для ребят из первых-вторых классов (третьих классов - для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования), в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 17 по 23 февраля 2020 года продолжительностью 7 дней.

Кроме того, на сайте Минобразования размещены образцы согласованных и рекомендованных им обложек дневников. Их в новом учебном году украсят белорусские достопримечательности: Национальная библиотека, памятник белорусскому первопечатнику Франциску Скорине в Минске, Мирский замок, Могилевская ратуша, а также национальные символы - зубры, аисты, васильки.

Как сообщалось, в 2019 году День знаний в Беларуси пройдет 2 сентября. Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!". Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. Все учреждения образования будут обеспечены педагогическими кадрами. В 2019 году на работу сюда направлены 4,3 тыс. молодых специалистов.-0-