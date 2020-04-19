"Стала больше понимать пациентов" - вылечившаяся от COVID-19 врач о преодолении болезни

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач-пульмонолог 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Минска Юлия Левко переболела коронавирусом и вернулась к обычной жизни. Свою историю она рассказала в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В своей профессии Юлия Левко уже 7 лет, из них три года отработала в поликлинике, еще полтора - в скорой помощи.

Юлия Левко - одна из первых медиков, заразившихся коронавирусом. Девушка 18 дней провела на больничной койке в минской клинике, а теперь вернулась на работу. Сегодня у нее 36 пациентов, в основном с пневмониями. Только на обход больных врачу необходимо около 4 часов.

"Наверное, было судьбой так велено, чтобы доктор, который будет оказывать помощь людям, переболел в первых рядах, получил иммунитет, ходил на свою работу спокойно и не волновался. Побывала в роли пациентки - как бы "по ту сторону баррикад". Симптомы, всю психологическую ситуацию я на себе почувствовала, и своих пациентов, наверное, больше понимаю, чем любой другой доктор", - отметила врач.

По ее словам, после выздоровления у нее не возникли сомнения в том, выходить ли на работу. Проще пережить эту ситуацию со своим коллективом, считает Юлия Левко.-0-