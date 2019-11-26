Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2019" в Беларуси

21 ноября 2019 года состоялась 18-я церемония награждения победителей "Выбор года".
Уже 18 лет методика определения победителей остается неизменной во всех странах проведения. Профессиональные маркетинговые исследования предпочтений разных групп потребителей – вот что становится основанием для получения золотой медали "Выбор года". Профессиональный поход к проведению опросов позволяет учесть пол, возраст, место проживания респондента и т. д. Неотъемлемой частью исследований является независимая аудиторская проверка результатов. "Выбор года" – это единственный конкурс в Беларуси, который проводит такой аудит.
Яркие победы, две пары известных ведущих, специальный номер-открытие, выступление Navi Band, Meriem, красивые гости, изысканные блюда, грандиозное пиротехническое шоу и неизменно высокий уровень проведения мероприятия – это все о "Выбор года 2019".
Приятная новость для всех победителей – получение звания призеров рейтинга "Лига лидеров" Беларуси. Это новый проект, инициированный организаторами конкурса "Выбор года". Подробнее можно узнать на сайте ligaliderov.by
Золотую медаль "Выбор года" в 2019 году получили:
Продукты питания и напитки
Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники) – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ.
Вафельная продукция года – ВИТЬБА.
Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) – 202.
Майонез года (белорусского производства) – КАМАКО.
Шоколад года (белорусского производства) – КОММУНАРКА.
Творожные десерты года – ВЕНСКИЙ ЗАВТРАК.
Глазированные сырки года – МОЛОЧНАЯ СТРАНА.
Белорусский производитель детских пюре и соков – БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА.
Красота и здоровье
Центр эстетической медицины года – ШАЙНЭСТ.
Салон красоты премиум-класса года – ИТЕЙРА.
Сеть центров лазерной эпиляции года – ЛЕСАНТЕ.
Тайский СПА-салон года – БЕЛЫЙ ЛОТОС.
Программа года для снижения и контроля веса – HERBALIFE.
Мужской дезодорант года – OLD SPICE.
Средство года для полоскания горла – ФУРАСОЛ.
Экстренная контрацепция года – ПОСТИНОР.
Глюкометр года – BIONIME.
Специальные средства гигиены и косметика года при урологических заболеваниях – SENI.
Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) – КАГОЦЕЛ.
Муколитическое лекарственное средство года (импортного производства) – АЦЦ.
Препарат года для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры – ЛИНЕКС.
Противогрибковое средство года – ЭКЗОДЕРИЛ.
Товары и услуги для животных
Корм для кошек года – WHISKAS.
Сеть магазинов года по продаже товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ.
Ветеринарная клиника года – ДОКТОР ВЕТ.
Бытовая химия
Средства для стирки года (премиум-сегмент) – ARIEL.
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов джинсовой одежды года – COLIN'S.
Сеть салонов оптики года – FIELMANN.
Бытовая техника и электроника
Пылесос года – LG.
Холодильник года (импортного производства) – LG.
Телевизор года с технологией SMART TV – LG.
Монитор года – LG.
Телевизор QLED года – SAMSUNG.
Мобильный телефон года – SAMSUNG.
Все для дома, строительства и ремонта
Товары года для сна (матрасы) – VEGAS.
Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) – ИНТЕРКЛЮЧ.
Сеть салонов кухонь года – МАСТЕР МЕБЕЛЬ.
Белорусский производитель входных металлических дверей года – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ.
Напольные покрытия года – TARKETT.
Сеть мультибрендовых дверных салонов года – ЮРКАС.
Услуги. Отдых и развлечения
Туроператор года – TEZ TOUR.
Казино года – SHANGRI LA.
Банк года – БЕЛАРУСБАНК .
Обучающие курсы года – ЛИДЕР.
Букмекерская компания года – ПАРИМАТЧ.
Образовательные курсы года в сфере IT – IT-ACADEMY Образовательного центра ПВТ.
IT-образование года для детей и подростков – ITEEN ACADEMY Образовательного центра ПВТ.
Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) – ЕВРООПТ.
Сеть магазинов бытовой химии и косметики года – ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА.
Собственная торговая марка года (торговых сетей) – ВИТАЛЮР.
Семейный отель года категории 2 звезды (в Минске) – АКВА-МИНСК.
Пиротехническая компания года – БЕЛЫЙ ТИГР.
Доставка суши года – SUSHI HOUSE .
Компания года по организации частных мероприятий – ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT.
СМИ
Информационно-развлекательный телеканал года – ОНТ.
Музыкальный телеканал года – EUROPA PLUS TV.
Радиостанция года – UNISTAR.
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство года – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP.
Офисная мебель года (по индивидуальному проекту) – PRO-TRADE.
Дистрибьютор канцелярских и офисных товаров года – ОФИСТОН.
Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года – КАРТОТЕКА.
Специальная награда от Digital-партнера конкурса ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP:
Digital Choice – БЕЛАРУСБАНК.
Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.