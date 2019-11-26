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26 ноября 2019, 15:40

Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2019" в Беларуси

21 ноября 2019 года состоялась 18-я церемония награждения победителей "Выбор года".

Уже 18 лет методика определения победителей остается неизменной во всех странах проведения. Профессиональные маркетинговые исследования предпочтений разных групп потребителей – вот что становится основанием для получения золотой медали "Выбор года". Профессиональный поход к проведению опросов позволяет учесть пол, возраст, место проживания респондента и т. д. Неотъемлемой частью исследований является независимая аудиторская проверка результатов. "Выбор года" – это единственный конкурс в Беларуси, который проводит такой аудит.

Яркие победы, две пары известных ведущих, специальный номер-открытие, выступление Navi Band, Meriem, красивые гости, изысканные блюда, грандиозное пиротехническое шоу и неизменно высокий уровень проведения мероприятия – это все о "Выбор года 2019".

Приятная новость для всех победителей – получение звания призеров рейтинга "Лига лидеров" Беларуси. Это новый проект, инициированный организаторами конкурса "Выбор года". Подробнее можно узнать на сайте ligaliderov.by

Золотую медаль "Выбор года" в 2019 году получили:

Продукты питания и напитки

Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники) ­– МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ.

Вафельная продукция года ­– ВИТЬБА.

Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) ­– 202.

Майонез года (белорусского производства) ­– КАМАКО.

Шоколад года (белорусского производства) ­– КОММУНАРКА.

Творожные десерты года ­– ВЕНСКИЙ ЗАВТРАК.

Глазированные сырки года ­– МОЛОЧНАЯ СТРАНА.

Белорусский производитель детских пюре и соков ­– БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА.

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины года – ШАЙНЭСТ.

Салон красоты премиум-класса года ­– ИТЕЙРА.

Сеть центров лазерной эпиляции года – ЛЕСАНТЕ.

Тайский СПА-салон года – БЕЛЫЙ ЛОТОС.

Программа года для снижения и контроля веса ­– HERBALIFE.

Мужской дезодорант года – OLD SPICE.

Средство года для полоскания горла ­– ФУРАСОЛ.

Экстренная контрацепция года ­– ПОСТИНОР.

Глюкометр года ­– BIONIME.

Специальные средства гигиены и косметика года при урологических заболеваниях ­– SENI.

Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) ­– КАГОЦЕЛ.

Муколитическое лекарственное средство года (импортного производства) ­– АЦЦ.

Препарат года для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры ­– ЛИНЕКС.

Противогрибковое средство года ­– ЭКЗОДЕРИЛ.

Товары и услуги для животных

Корм для кошек года ­– WHISKAS.

Сеть магазинов года по продаже товаров для животных ­– ДОКТОР ВЕТ.

Ветеринарная клиника года ­– ДОКТОР ВЕТ.

Бытовая химия

Средства для стирки года (премиум-сегмент) ­– ARIEL.

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов джинсовой одежды года ­– COLIN'S.

Сеть салонов оптики года ­– FIELMANN.

Бытовая техника и электроника

Пылесос года ­– LG.

Холодильник года (импортного производства) ­– LG.

Телевизор года с технологией SMART TV ­– LG.

Монитор года ­– LG.

Телевизор QLED года ­– SAMSUNG.

Мобильный телефон года ­– SAMSUNG.

Все для дома, строительства и ремонта

Товары года для сна (матрасы) ­– VEGAS.

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) ­– ИНТЕРКЛЮЧ.

Сеть салонов кухонь года ­– МАСТЕР МЕБЕЛЬ.

Белорусский производитель входных металлических дверей года ­– СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ.

Напольные покрытия года ­– TARKETT.

Сеть мультибрендовых дверных салонов года ­– ЮРКАС.

Услуги. Отдых и развлечения

Туроператор года ­– TEZ TOUR.

Казино года ­– SHANGRI LA.

Банк года ­– БЕЛАРУСБАНК .

Обучающие курсы года ­– ЛИДЕР.

Букмекерская компания года ­– ПАРИМАТЧ.

Образовательные курсы года в сфере IT ­– IT-ACADEMY Образовательного центра ПВТ.

IT-образование года для детей и подростков ­ – ITEEN ACADEMY Образовательного центра ПВТ.

Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) ­– ЕВРООПТ.

Сеть магазинов бытовой химии и косметики года – ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА.

Собственная торговая марка года (торговых сетей) ­– ВИТАЛЮР.

Семейный отель года категории 2 звезды (в Минске) ­– АКВА-МИНСК.

Пиротехническая компания года – БЕЛЫЙ ТИГР.

Доставка суши года ­– SUSHI HOUSE .

Компания года по организации частных мероприятий – ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT.

СМИ

Информационно-развлекательный телеканал года ­– ОНТ.

Музыкальный телеканал года ­– EUROPA PLUS TV.

Радиостанция года ­– UNISTAR.

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство года ­– ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP.

Офисная мебель года (по индивидуальному проекту) ­– PRO-TRADE.

Дистрибьютор канцелярских и офисных товаров года ­– ОФИСТОН.

Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года ­– КАРТОТЕКА.

Специальная награда от Digital-партнера конкурса ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP:

Digital Choice – БЕЛАРУСБАНК.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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