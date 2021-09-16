Стали известны итоги рассмотрения переданного Лукашенко списка из 100 человек, за которых "заложил голову" Воскресенский

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны итоги рассмотрения переданного ранее Президенту Беларуси Александру Лукашенко списка из 100 человек, которых предлагалось помиловать. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала заместитель главы Администрации Президента, руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

"Президенту был передан список. В свою очередь он направил его в Администрацию Президента для анализа", - рассказала Ольга Чуприс.

По ее словам, в списке не были соблюдены какие-либо критерии, которые могли бы служить основаниями для того, чтобы в полной мере говорить о помиловании включенных в него лиц. Например, около четверти человек в списке еще не имели вступивших в законную силу приговоров либо вообще не имели приговоров суда. Это, соответственно, является безусловным основанием, чтобы не быть рассмотренными на комиссии по помилованию.

"Кроме того, 17 человек - это лица, которые являются злостыми нарушителями режима отбывания наказания. Соответственно, это свидетельствует о том, что они не стали на путь исправления. Более десятка лиц совершили преступления, свяанные с незаконным оборотом наркотиков или оружия, или коррупционные преступления. Часть, порядка 6 человек, являлись ранее судимыми либо совершили преступления во время отбывания наказания. Кроме того, были и те, кто отказался писать прошение о помиловании по тем или иным причинам. Соответственно, комиссией по вопросам помилования при Президенте Беларуси рассматривался значительно более узкий круг лиц"

В итоге решением главы государства были помилованы 13 человек.

Как сообщалось БЕЛТА, 9 августа во время "Большого разговора с Президентом" стало известно, что директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский подготовил для Президента Беларуси предложение об освобождении сотни человек.

Впервые разговор об этом шел еще в прошлом году, когда Президент встречался с представителями оппозиционных политических движений в СИЗО КГБ. "Все начали говорить: давайте посмотрим, выпустим кого-нибудь. Я не кровожадный, все на основании закона - могу помиловать. Ко мне даже Тихановский обращался. Я ему тогда сказал, зачем он ко мне обращается, его президент в Литве, - отметил глава государства. - Тогда на встрече был Юрий Воскресенский. И определили, что списком будет заниматься он. Тогда я сказал, что когда он будет мне писать обращение от кого-то, то в обмен заложит свою голову. И как только один, в данном случае из сотни, в сторону вильнет - ты сядешь. Он согласился. Сегодня читаю письмо, а головы там нет".

В ответ во время "Большого разговора с Президентом" Юрий Воскресенский публично заявил, что закладывает голову за всех сто человек. "Я тебя за язык не тянул", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что привык все изучать в деталях и пообещал направить список в комиссию по вопросам помилования.

Юрий Воскресенский уточнил, что в прошении о помиловании речь идет о 93 "заблудившихся". 6 человек - это банкиры, которые компенсировали ущерб и активно сотрудничали со следствием. Один - бывший руководитель Могилевской филармонии.

"Я обещал, что рассмотрю эти вопросы, - сказал Президент. - Это судьбы людей, я понимаю. Поэтому мы разберемся. Еще раз говорю, чтобы вы понимали: никакие это не политзаключенные. Это люди, которые нарушили закон. Суров закон, но он закон".-0-