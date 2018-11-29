Стали известны победители экоконкурса "Героям петь легко"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри республиканского экологического конкурса "Героям петь легко" выбрало лучшие видеоролики о раздельном сборе мусора и объявило победителей. Первое место заняла средняя школа №12 города Новополоцка, сообщили БЕЛТА в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", являющегося организатором конкурса.

Всего на конкурс было представлено 406 видеороликов от школ со всей республики. Члены жюри вместе с председателем конкурсной комиссии директором ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Натальей Гринцевич и амбассадорами конкурса телеведущими, солистами группы Da Vinci Денисом Дудинским и Катериной Раецкой оценивали видеоролики по следующим критериям: качество исполнения песни "Чтобы планету нам спасать", оригинальность идеи, информативность и убедительность клипа. По каждому из них ролики получили от 1 до 10 баллов.

Согласно положению о конкурсе, победителями должны были стать четыре участника. Однако, учитывая большое количество достойных работ, организаторы приняли решение ввести дополнительные призовые места. Таким образом, было выбрано 11 работ, получивших максимальное число баллов. А лучшим признан клип средней школы №12 Новополоцка "Это наша забота, а не кого-то!"

"Мы благодарим организаторов конкурса за возможность не только реализовать наш творческий потенциал, но и внести свой вклад в решение важной экологической проблемы. Наш видеоролик в легкой, ненавязчивой форме мотивирует белорусов к раздельному сбору мусора. Ведь героем нашего времени может стать каждый", - говорит педагог-организатор школы-победителя Маргарита Феженко.

Второе, третье и четвертое места заняли УПК детский сад - начальная школа №2 Бреста (клип "Экомены Бреста"), СШ №33 Могилева ("Спасем планету вместе") и СШ №2 Столбцов ("Экогерл спешит на помощь").

Дополнительные призовые места были распределены следующим образом: СШ №2 Дубровно ("Героям петь легко"); СШ №18 Гродно ("Героями быть легко"); СШ №2 имени Г.М. Склезнева Гомеля ("ВПК спешат на помощь!"); СШ №19 Могилева ("Сохраним планету вместе"); гимназия №2 Гродно ("День маленького экомена"); СШ №3 Пружаны ("Зеленый, желтый, синий - каждому классу!") и УПК ясли-сад-средняя школа деревни Новое Поле ("Добрые дела").

"Мы рады, что на приглашение принять участие в конкурсе откликнулось так много школ. Все видеоролики оказались интересными, запоминающимися и очень трогательными. Хочу выразить благодарность педагогам и ребятам, проделавшим огромную работу: участники придумали идеи и сценарии клипов, которые помогут убедить белорусов в том, что собирать мусор раздельно для сохранения окружающей среды - просто и доступно каждому", - комментирует председатель конкурсной комиссии Наталья Гринцевич.

Торжественное награждение победителя состоится в период с 1 по 17 декабря в средней школе №12 Новополоцка. Школам, занявшим 10 призовых мест, передадут ценные подарки. Посмотреть все конкурсные видеоролики можно на YouTube-каналах "Героям петь легко" и target99 Belarus.

Конкурс проводился ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Министерства жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Министерства образования совместно с общественным движением "Цель 99". Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство. -0-