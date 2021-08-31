Стали возить грузовиками - белорусская таможня заявляет о резко возросшем потоке наркотиков

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сегодня после доклада главе государства Александру Лукашенко рассказал журналистам о проблеме возросшего потока наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правоохранительное направление мы тоже обсудили у главы государства. Поставлена задача на этом направлении поставить жесткий заслон правонарушениям. Контрабанда - это наиболее болезненный вид нарушений, потому что несет большой вред. В этом году нами уже изъято при перемещении через границу 433 кг наркотиков. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году (за аналогичный период. - Прим. БЕЛТА). Причем выявляем практически каждый день", - заявил Владимир Орловский.

Он отметил тенденцию: в последнее время в связи с ситуацией и ограничениями, вызванными пандемией, чаще всего наркотики пытаются ввезти на грузовиках. "Произошла в этом году переориентация. Движение легковых автомобилей небольшое через границу, физических лиц стало меньше пересекать. Но переориентировались на ввоз на грузовиках", - сказал председатель ГТК.

Он рассказал, что одну из крупных партий изъяли на прошлой неделе на украинской границе: 8 кг гашиша и марихуаны обнаружили в кабине водителя грузовика. "Везли в Российскую Федерацию. Это где-то 30 тыс. доз", - уточнил председатель ГТК.

"Поэтому здесь борьба с наркотиками у нас на первом плане. Кроме наркотиков, и незаконный ввоз валюты, оружия, боеприпасов. Мы за этим всем очень тщательно смотрим и ставим преграду ввозу в нашу страну", - добавил Владимир Орловский.

Тема наркотрафика звучала сегодня и на встрече у Президента. Глава государства поинтересовался, какие результаты достигнуты ГТК в правоохранительной деятельности. Особое внимание он обратил на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. "Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой. То сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно", - заметил Александр Лукашенко.-0-