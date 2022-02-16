Стало известно, как киберпартизаны пытались нарушить работу БелАЭС

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберпартизаны неоднократно пытались нарушить работу Белорусской АЭС, заявил в эфире СТВ начальник отдела безопасности БелАЭС Александр Оленцевич, сообщает БЕЛТА.
"Периодически выявляются попытки воздействия на информационную сеть Белоруской АЭС. Мы выявляем активное сканирование портов. Периодически происходит рассылка в наш адрес фишинговых писем, спама с вредоносным воздействием", - сказал Александр Оленцевич.
По его словам, на БелАЭС приняты все необходимые меры защиты. "На Белорусской АЭС внедрены современные средства защиты от вредоносного воздействия, которые позволяют своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия", - отметил начальник отдела.-0-