"Стамбул" и "Александрия": два новых столичных адреса в комплексе "Минск Мир"

Между Стамбулом и Александрией - чуть больше двух часов лета и множество общих черт: богатая история, солнце, море и магия Востока. Но города совершенно разные! Такими же разными, хотя одновременно в чем-то и похожими, будут и два новых дома в столичном комплексе "Минск Мир", продажи квартир в которых начались с разницей в неделю – "Стамбул" и "Александрия".

Дом "Стамбул" расположен в квартале "Южная Европа". Это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом "Чемпионов". Здесь будет возведено восемь жилых домов.

Дом "Стамбул"

Квартал "Южная Европа"

Дом "Александрия" – это квартал "Африка", который находится в западной части комплекса. По площади он несколько меньше - будет состоять из шести жилых домов.

Дом "Александрия"

Квартал "Африка"

По сути - кварталы-соседи, которое разделяет только здание бывшего аэропорта. И очень многое объединяет!

Например, возможность с легкостью добраться в любую точку города. Ведь в шаговой доступности и для жителей "Африки", и "Южной Европы" будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

Оба квартала - зеленые и яркие, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Двор дома "Стамбул", оборудованный детскими площадками

Двор дома "Александрия" обустроен для детского и спортивного отдыха

Развитая социальная инфраструктура – важная составная всего комплекса "Минск Мир". В кварталах "Африка" и "Южная Европа" расположатся современные детские сады с бассейнами. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.

На территории квартала запланирован детский сад с бассейном

В кварталах по соседству - две современные школы

Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе "Минск Мир", будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Фасад "Стамбула" – это много стекла и оттенки моря и неба, а колеровка "Александрии" с панорамным остеклением – цветов египетского песка. А еще фасады этого здания будут увенчаны стилизованными лучами маяка - в честь одного из чудес света, Александрийского маяка.

"Стамбул" – это 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Правда, за неделю продаж количество свободных квартир заметно уменьшилось, но пока выбор покупателям обеспечен!

Дом "Стамбул"

– Старт продаж дома "Стамбул" был достаточно активным – на сегодняшний момент выкуплено или забронировано уже половина квартир. В этом доме у покупателей есть замечательная возможность приобрести себе квартиры свободной планировки – так называемые "евродвушки" площадью от 43 до 48 квадратных метров. Их преимущество - в большой вариантивности обустройства жилого пространства. Здесь можно спроектировать до шести вариантов трансформации жилой площади – от просторной студии до стандартной квартиры с отдельной кухней и спальней. На сегодняшний день это единственный дом, где представлены планировки такого плана, – подчеркивают специалисты офиса продаж.

В доме "Александрия" - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.

Дом "Александрия"

– Большинство квартир в доме "Александрия" имеют прекрасные виды на парковую зону. Все окна панорамные, в пол, они открываются, и есть возможность выхода на небольшой французский балкон. Верхний, 24-й этаж, имеет отличительную особенность в виде потолков высотой три метра. Здесь весь "Минск Мир" – как на ладони! – рассказывают менеджеры отдела продаж.

На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов – это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!

На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения

На первом этаже дома "Александрия" – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Владельцы этих квартир будут чувствовать себя в городской застройке почти как в таунхаусе!

В доме "Стамбул" – панорамное остекление и застекленные лоджии, в "Александрии" – остекленные лоджии с бронзовой тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские балконы с детскими замками безопасности.

Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул"

В доме "Александрия" – остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности

Дома разные, но есть и общие, уже "фирменные" для застройщика столичного комплекса "Минск Мир" черты!

Вход в оба здания – с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.

Вместо унылых подъездов – просторные и светлые лобби, каждое из которых получит тематическое оформление в честь того города, именем которого названы дома. Здесь будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. "Стамбул" получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а "Александрия" – отделанные гранитом порталы лифтов.

Лобби дома "Стамбул"

Лобби дома "Александрия"

В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования.

И, конечно, важный аспект обоих домов – это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Рамки стен не могут сдерживать мечты об идеальной собственной квартире!

Но самое главное, о чем невозможно забыть, выбирая квартиру в комплексе "Минск Мир" – это о преимуществах всего проекта. Ведь какими бы разными ни были бы дома, какие бы общие черты у них ни встречались, жители и "Александрии", и "Стамбула" будут каждый день получать удовольствие от яркого, современного и комфортного комплекса, который строится по принципу "город в городе"!

Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. В нем предусмотрено все, что нужно для жизни современного горожанина.

О школах или детских садах, которые будут построены в каждом квартале, уже упоминалось не раз. На территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл", футуристичный не только по архитектуре, но и по наполнению – лучшие магазины, богатейший фудкорт и развлечения на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Приятное дополнение всех удобств выбора квартиры в комплексе "Минск Мир" – видео-тур на сайте застройщика, который поможет покупателям практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство каждого дома!

Наконец, самый важный момент – новая квартира в комплексе "Минск Мир" доступна многим потенциальным покупателям. Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, позволяют приобрести собственное жилье практически каждой семье со стабильным доходом!

По просьбам покупателей в комплексе "Минск Мир" на прежних условиях сохранена беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Но только до конца января - осталось чуть больше недели! Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

"Стамбул" или "Александрия"? "Южная Европа" или "Африка"? Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

Все подробности по условиям покупки квартир в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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