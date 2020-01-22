"Стамбул" и "Александрия": два новых столичных адреса в комплексе "Минск Мир"

Между Стамбулом и Александрией - чуть больше двух часов лета и множество общих черт: богатая история, солнце, море и магия Востока. Но города совершенно разные! Такими же разными, хотя одновременно в чем-то и похожими, будут и два новых дома в столичном комплексе "Минск Мир", продажи квартир в которых начались с разницей в неделю – "Стамбул" и "Александрия".
Дом "Стамбул" расположен в квартале "Южная Европа". Это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом "Чемпионов". Здесь будет возведено восемь жилых домов.
Дом "Александрия" – это квартал "Африка", который находится в западной части комплекса. По площади он несколько меньше - будет состоять из шести жилых домов.
По сути - кварталы-соседи, которое разделяет только здание бывшего аэропорта. И очень многое объединяет!
Например, возможность с легкостью добраться в любую точку города. Ведь в шаговой доступности и для жителей "Африки", и "Южной Европы" будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.
Оба квартала - зеленые и яркие, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.
Развитая социальная инфраструктура – важная составная всего комплекса "Минск Мир". В кварталах "Африка" и "Южная Европа" расположатся современные детские сады с бассейнами. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.
Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе "Минск Мир", будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Фасад "Стамбула" – это много стекла и оттенки моря и неба, а колеровка "Александрии" с панорамным остеклением – цветов египетского песка. А еще фасады этого здания будут увенчаны стилизованными лучами маяка - в честь одного из чудес света, Александрийского маяка.
"Стамбул" – это 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Правда, за неделю продаж количество свободных квартир заметно уменьшилось, но пока выбор покупателям обеспечен!
– Старт продаж дома "Стамбул" был достаточно активным – на сегодняшний момент выкуплено или забронировано уже половина квартир. В этом доме у покупателей есть замечательная возможность приобрести себе квартиры свободной планировки – так называемые "евродвушки" площадью от 43 до 48 квадратных метров. Их преимущество - в большой вариантивности обустройства жилого пространства. Здесь можно спроектировать до шести вариантов трансформации жилой площади – от просторной студии до стандартной квартиры с отдельной кухней и спальней. На сегодняшний день это единственный дом, где представлены планировки такого плана, – подчеркивают специалисты офиса продаж.
В доме "Александрия" - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.
– Большинство квартир в доме "Александрия" имеют прекрасные виды на парковую зону. Все окна панорамные, в пол, они открываются, и есть возможность выхода на небольшой французский балкон. Верхний, 24-й этаж, имеет отличительную особенность в виде потолков высотой три метра. Здесь весь "Минск Мир" – как на ладони! – рассказывают менеджеры отдела продаж.
На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов – это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!
На первом этаже дома "Александрия" – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Владельцы этих квартир будут чувствовать себя в городской застройке почти как в таунхаусе!
В доме "Стамбул" – панорамное остекление и застекленные лоджии, в "Александрии" – остекленные лоджии с бронзовой тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские балконы с детскими замками безопасности.
Дома разные, но есть и общие, уже "фирменные" для застройщика столичного комплекса "Минск Мир" черты!
Вход в оба здания – с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, можно войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!
Цокольные этажи и входные группы будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.
Вместо унылых подъездов – просторные и светлые лобби, каждое из которых получит тематическое оформление в честь того города, именем которого названы дома. Здесь будут предусмотрены стойки для консьержа и зоны встречи курьера, а также санитарные комнаты с пеленальным столиком. "Стамбул" получит также помещение для хранения детских колясок и велосипедов, а "Александрия" – отделанные гранитом порталы лифтов.
В каждом из домов - по три скоростных и бесшумных лифта компании OTIS, ведущего мирового производителя подъемного оборудования.
И, конечно, важный аспект обоих домов – это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Рамки стен не могут сдерживать мечты об идеальной собственной квартире!
Но самое главное, о чем невозможно забыть, выбирая квартиру в комплексе "Минск Мир" – это о преимуществах всего проекта. Ведь какими бы разными ни были бы дома, какие бы общие черты у них ни встречались, жители и "Александрии", и "Стамбула" будут каждый день получать удовольствие от яркого, современного и комфортного комплекса, который строится по принципу "город в городе"!
Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. В нем предусмотрено все, что нужно для жизни современного горожанина.
О школах или детских садах, которые будут построены в каждом квартале, уже упоминалось не раз. На территории комплекса разместятся также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл", футуристичный не только по архитектуре, но и по наполнению – лучшие магазины, богатейший фудкорт и развлечения на любой вкус.
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Приятное дополнение всех удобств выбора квартиры в комплексе "Минск Мир" – видео-тур на сайте застройщика, который поможет покупателям практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство каждого дома!
Наконец, самый важный момент – новая квартира в комплексе "Минск Мир" доступна многим потенциальным покупателям. Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, позволяют приобрести собственное жилье практически каждой семье со стабильным доходом!
По просьбам покупателей в комплексе "Минск Мир" на прежних условиях сохранена беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Но только до конца января - осталось чуть больше недели! Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт для оформления договора!
Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.
И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.
"Стамбул" или "Александрия"? "Южная Европа" или "Африка"? Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!
Все подробности по условиям покупки квартир в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.