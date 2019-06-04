Станции зарядки электромобилей появились на публичной кадастровой карте

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть" нанесены на публичную кадастровую карту, сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.
Совместно ПО "Белоруснефть", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", ИООО "Лукойл Белоруссия" и Национальным кадастровым агентством созданы и нанесены на публичную кадастровую карту автозаправочные станции. Информация по каждой АЗС содержит атрибутивные данные о наименовании, графике работы, типах топлива, контактных номерах телефона и адресе заправки.
"Впервые на публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей РУП ПО "Белоруснефть", - сказали в НКА.
Как уточнили в агентстве, на публичной карте теперь есть автозаправки по всей Беларуси. Ранее была информация только по АЗС столицы и Минского района. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3617 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0977 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2182 BYN
|3.212 BYN
|3.22 BYN