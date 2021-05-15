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15 мая 2021, 14:05

Старейший банк Беларуси отмечает 30-летие. К юбилею заложат Paritet-сад

Paritetbank, первый в современной истории Беларуси коммерческий банк, отмечает 30-летие. В юбилейный год банк начал закладку Paritet-сада – деревья планируется высадить во всех городах, где находятся филиалы. Изначально банк ориентировался на работу с крупными предприятиями, а последние несколько лет особое внимание уделяет физлицам и малому бизнесу. В Paritetbank рассказали, почему выбрали такой формат празднования дня рождения, а также поделились планами на будущее.

Первое дерево возле центрального офиса в Минске на улице Киселева 15 мая посадил председатель правления Paritetbank Игорь Катибников. Черешню со своего личного участка привез для посадки Адам Максименко – начальник транспортного сектора, который трудится в банке 30 лет, то есть с момента его открытия.

— У нас спрашивают, почему мы решили посадить деревья на 30-летие банка. Посадка деревьев у многих ассоциируется с семейным занятием. Так мы решили подчеркнуть: Paritetbank — семейный банк, что также находит свое отражение в линейке продуктов и услуг. Даже юбилей банка приходится на 15 мая — Международный день семьи. Paritetbank — это зрелый обновленный банк с новой историей и заметными амбициями, — рассказывает председатель правления Paritetbank Игорь Катибников.

За последние годы банк отмечали и награждали за высокие темпы роста безналичных платежей по карточкам Visa Business, запуск и организацию продвижения кобрендинговой карты Visa в партнерстве с ХК "Динамо-Минск", начало эмиссии карт Mastercard. Также банк занимал лидирующие места в различных рейтингах среди белорусских банков по уровню обслуживания клиентов и кредитованию.

О результатах работы можно судить по финансовой отчетности за 2020 год. К примеру, клиентская база по физическим лицам увеличилась на 71 % к 2019 году, по юридическим лицам — на 15 %. Прибыль банка в 2020 году выросла почти в два раза по сравнению с показателями 2019-го.

В Paritetbank рассказывают, что пандемия COVID-19 помогла оценить важность и значимость дистанционных каналов обслуживания клиентов, ускорить процессы в этом направлении. Теперь банк стремится к максимальному расширению списка услуг, которые можно совершать без посещения офиса.

— В прошлом году, несмотря на все экономические сложности, в том числе в банковской сфере и бизнесе, мы не останавливали кредитную поддержку наших клиентов, — уточняют в банке. — Произошли рост собственного капитала, значительное увеличение клиентской базы и расширение списка услуг.

Банк также постоянно совершенствует интернет-банкинг, уделяя особое внимание в том числе дизайну и новейшим цифровым технологиям, чтобы сделать сервис максимально удобным и комфортным для пользователей. Работу банка в этом направлении отметили на Digital Forum 2021 SME Banking Club, где Paritetbank вошел в топ-3 белорусских банков с лучшим интернет-банкингом для бизнеса. В планах — стать одним из лидеров на рынке по цифровым каналам связи с клиентами — как с физлицами, так и с малым бизнесом.

— Банк в планшете или телефоне — такой мы видим цель развития на ближайшее время. Банк на ладони, можно даже так сказать, — уточняет Игорь Катибников. — Paritetbank видится в ближайшем будущем банком с передовыми технологиями и удобными каналами взаимодействия с клиентами. Будем постоянно обновлять линейку продуктов, которая должна отвечать запросам рынка и опережать их.

В 2020 году Paritetbank разработал мобильное приложение для предпринимателей и бизнеса eParitet. Приложение получило совершенно новый дизайн, функции и наборы инструментов. В банке отмечают, что, помимо функциональности приложения, много внимания уделено удобству интерфейса, чтобы при совершении транзакции клиент получал удовольствие, – всё должно быть легко, просто и быстро.

Из других планов — сохранение и развитие корпоративной клиентской базы, повышение качества обслуживания клиентов всех сегментов бизнеса, совершенствование и развитие каналов дистанционного обслуживания.

Справка. Свою историю Paritetbank начинал с 15 мая 1991 года. В этот день Нацбанк Беларуси зарегистрировал новый коммерческий банк "Поиск" (таким было изначальное название банка, нынешнее используется c 2004 года).

Из важных событий в истории банка — подключение к SWIFT (1994 год), открытие первого расчетно-кассового центра № 1 в Минске (2004 год), начало выпуска карточек Visa (2006 год), внедрение системы интернет-банкинга для физлиц (2007 год), подключение к ЕРИП (2008 год), выпуск нового мобильного приложения для бизнеса (2020 год), начало эмиссии карт Mastercard (2020 год).

Сейчас у Paritetbank есть лицензии на осуществление банковской деятельности, а также профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Среди клиентов банка значатся предприятия и организации из сферы торговли, перевозок и услуг, общественные объединения, физические лица.

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