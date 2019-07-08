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Starka Reserve: экспортный потенциал национального продукта

Общество 08.07.2019 | 08:50

"Лучшим товаром Республики Беларусь" стал крепкий напиток "Старка. Резерв". Награду конкурса, который проводится Госстандартом совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом, получил продукт, произведенный по старинным белорусским рецептам, и обладающий большим экспортным потенциалом.

Напомним, что конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится с 2002 года и определяет лучшие отечественные образцы продукции, которые известны не только внутри страны, но и за ее пределами. Так, в числе, лауреатов премии регулярно можно встретить ведущие торговые марки, ставшие символами Беларуси. Среди них теперь и "Старка. Резерв".

Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич, который является председателем жюри конкурса, отметил высокий конкурентный потенциал бренда "Старка. Резерв".

Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич
Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич

"Наш конкурс посвящен оценке лучших товаров, которые производятся в стране. Целью его является продвижение белорусских товаров – как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а также создание имиджа качественных товаров в глазах потребителей. Они получают гарантию того, что это продукция лучшая – и по качественным параметрам, и по системе обязательных требований. Качество продукции оценивается как через призму действий предприятия – его система менеджмента, финансовые показатели, так и по соответствию продукции современным требованиям и системам безопасности, которые в обязательном порядке должны быть выполнены. Наибольшая конкуренция по традиции складывается в номинациях пищевой продукции, поскольку эта сфера в нашей стране достаточно развита. Среди номинантов 2018 года следует отметить продукцию ЗАО "Минский завод виноградных вин", и в первую очередь, продукт "Старка. Резерв", который получил звание "Лучшего товара Республики Беларусь". Итог нашего конкурса – это подтверждение высокого качества этой продукции. В последующем "Старка. Резерв" завоевала также награды на международных форумах, что подтверждает, что наши лауреаты готовы успешно выступать с конкурентной продукцией на мировых рынках", – отметил руководитель БелГИМ.

Крепкий напиток воссоздавался на основе рецепта 1858 года, а вообще на белорусских землях он известен с XV века. Название бренд получил от прилагательного "старый" – выдерживался, то есть "состаривался", в дубовых бочках с добавлением яблоневых и грушевых листьев. В современной версии также добавлены настои и экстракты из натуральных природных компонентов.

Крепкий напиток воссоздавался на основе рецепта 1858 года. В современной версии также добавлены настои и экстракты из натуральных природных компонентов
Крепкий напиток воссоздавался на основе рецепта 1858 года. В современной версии также добавлены настои и экстракты из натуральных природных компонентов

Во времена СССР "Старка" на территории Беларуси не производилась – она была незаслуженно забыта. Но в октябре 2017 года Минский завод виноградных вин "перезапустил" легенду, выпустив в крафтовом оформлении легендарную "Старка.Резерв" – как символ возрождения национальных традиций и продуктов. "Старка. Резерв" сразу завоевала популярность у покупателей. На этикетке и колпаке изображен замок – ведь "Старка" всегда была гордостью гостеприимных хозяев и хранилась для особых случаев под надежным замком.

Примечательно, что решение национальных экспертов, назвавших "Старку. Резерв" лучшим товаром Республики Беларусь, практически одновременно подтвердили и на международном уровне. Так, на недавно завершившемся в США Los Angeles International Spirit Competition2019 продукт "Старка. Резерв" набрал 93 балла от дегустационной комиссии и получил золотую медаль и звание "Лучший из дивизиона". А в Бельгии на конкурсе Superior Taste Award 2019, который проводится в Брюсселе Международным институтом вкуса (The International Taste Institute) бренд "Старка. Резерв" удостоен Золотой звезды Superior Taste Award.

В Бельгии на конкурсе Superior Taste Award 2019 бренд "Старка. Резерв" удостоен Золотой звезды
В Бельгии на конкурсе Superior Taste Award 2019 бренд "Старка. Резерв" удостоен Золотой звезды

Одним из членов жюри конкурса в Брюсселе был Дэниел Эйтон – судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS). Этот очень уважаемый в мире высокой кухни специалист считает, что у белорусских продуктов – совершенно особенный вкус.

Судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS) Дэниел Эйтон
Судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS) Дэниел Эйтон

"Этот вкус можно было бы сравнить с тем, какие ингредиенты использовала бы мама – натуральные, экологически чистые, нет перебора с ароматизаторами. У каждого белорусского продукта такой аромат, как будто это выращено в чистом поле. Вот что дано природой – то и есть!", – не скрывает восхищения эксперт.

Коллегу поддержал и член жюри из Италии, один из ведущих сомелье Европы Джулиано Джанотти. "Отличительной чертой белорусских алкогольных напитков является стабильное и неизменное качество, вкус ровный, не резкий… Прекрасный продукт, замечательный продукт!", – отметил Джулиано Джанотти.

Джулиано Джанотти, сомелье, член жюри "Superior taste award"
Джулиано Джанотти, сомелье, член жюри "Superior taste award"

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий убежден, что успех товара на рынке обеспечивается целым комплексом факторов, и каждое слагаемое важно. "На международных рынках мало предлагать качественный товар – важно, чтобы он был оригинальным, с национальным характером, отличным от других. "Старка. Резерв" – подлинно белорусский крепкий напиток, которым заинтересовались и за рубежом", – отметил, комментируя награды национального и международных конкурсов, руководитель предприятия.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий

Не удивительно, что национальный белорусский продукт пользуется успехом на зарубежных рынках. Так, за первые 4 месяца 2019 года на экспорт поставлено "Старки. Резерв" больше, чем за весь предыдущий год. Экспорт напитка сейчас осуществляется в Казахстан, Латвию, Литву, Азербайджан, Великобританию и Израиль.

Высокий спрос на Старку обуславливает расширение ассортимента. Так, недавно было начато производство "Старки" в новом премиальном оформлении с колоском внутри бутылки.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" в первом квартале 2019 года стало ведущим экспортером ликеро-водочных изделий в Беларуси. Его доля в экспортных поставках составила почти 20%. Если в первом квартале 2018 года это предприятие отправило на экспорт 84 тыс. дал продукции, то в первом квартале текущего года – уже 160 тыс. дал. Рост экспорта в квартальном исчислении составил 90%, что и позволило предприятию стать ведущим экспортером ЛВИ в стране.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" – ведущий экспортер ЛВИ в стране
ЗАО "Минский завод виноградных вин" – ведущий экспортер ЛВИ в стране

В целом за первых четыре месяца текущего года "Минский завод виноградных вин" отгрузил на экспорт продукции на сумму более 2,5 млн. долларов США. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года был отгружено продукции на сумму около 1,5 млн. долларов США. Таким образом, рост экспорта для предприятия составил в денежном выражении 166%. "Развитие экспортного направления является одним из приоритетных для нашего предприятия. Мы производим конкурентный товар и успешно продвигаем его на внешних рынках. Качество ликеро-водочной продукции, уникальность ее свойств и грамотная стратегия маркетинга позволили продавать наши напитки в 24 странах мира, и мы будем продолжать расширение географии и наращивание объемов экспортных поставок", – отметил Иван Троцкий.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных заводах – в Минске, Бресте, Чашниках. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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Теги
алкоголь, конкурс, продовольствие, экспорт
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