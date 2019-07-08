Starka Reserve: экспортный потенциал национального продукта

"Лучшим товаром Республики Беларусь" стал крепкий напиток "Старка. Резерв". Награду конкурса, который проводится Госстандартом совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом, получил продукт, произведенный по старинным белорусским рецептам, и обладающий большим экспортным потенциалом.
Напомним, что конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится с 2002 года и определяет лучшие отечественные образцы продукции, которые известны не только внутри страны, но и за ее пределами. Так, в числе, лауреатов премии регулярно можно встретить ведущие торговые марки, ставшие символами Беларуси. Среди них теперь и "Старка. Резерв".
Директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич, который является председателем жюри конкурса, отметил высокий конкурентный потенциал бренда "Старка. Резерв".
"Наш конкурс посвящен оценке лучших товаров, которые производятся в стране. Целью его является продвижение белорусских товаров – как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а также создание имиджа качественных товаров в глазах потребителей. Они получают гарантию того, что это продукция лучшая – и по качественным параметрам, и по системе обязательных требований. Качество продукции оценивается как через призму действий предприятия – его система менеджмента, финансовые показатели, так и по соответствию продукции современным требованиям и системам безопасности, которые в обязательном порядке должны быть выполнены. Наибольшая конкуренция по традиции складывается в номинациях пищевой продукции, поскольку эта сфера в нашей стране достаточно развита. Среди номинантов 2018 года следует отметить продукцию ЗАО "Минский завод виноградных вин", и в первую очередь, продукт "Старка. Резерв", который получил звание "Лучшего товара Республики Беларусь". Итог нашего конкурса – это подтверждение высокого качества этой продукции. В последующем "Старка. Резерв" завоевала также награды на международных форумах, что подтверждает, что наши лауреаты готовы успешно выступать с конкурентной продукцией на мировых рынках", – отметил руководитель БелГИМ.
Крепкий напиток воссоздавался на основе рецепта 1858 года, а вообще на белорусских землях он известен с XV века. Название бренд получил от прилагательного "старый" – выдерживался, то есть "состаривался", в дубовых бочках с добавлением яблоневых и грушевых листьев. В современной версии также добавлены настои и экстракты из натуральных природных компонентов.
Во времена СССР "Старка" на территории Беларуси не производилась – она была незаслуженно забыта. Но в октябре 2017 года Минский завод виноградных вин "перезапустил" легенду, выпустив в крафтовом оформлении легендарную "Старка.Резерв" – как символ возрождения национальных традиций и продуктов. "Старка. Резерв" сразу завоевала популярность у покупателей. На этикетке и колпаке изображен замок – ведь "Старка" всегда была гордостью гостеприимных хозяев и хранилась для особых случаев под надежным замком.
Примечательно, что решение национальных экспертов, назвавших "Старку. Резерв" лучшим товаром Республики Беларусь, практически одновременно подтвердили и на международном уровне. Так, на недавно завершившемся в США Los Angeles International Spirit Competition2019 продукт "Старка. Резерв" набрал 93 балла от дегустационной комиссии и получил золотую медаль и звание "Лучший из дивизиона". А в Бельгии на конкурсе Superior Taste Award 2019, который проводится в Брюсселе Международным институтом вкуса (The International Taste Institute) бренд "Старка. Резерв" удостоен Золотой звезды Superior Taste Award.
Одним из членов жюри конкурса в Брюсселе был Дэниел Эйтон – судья международного класса (WACS), вице-президент Всемирного общества шеф-поваров (WMCS). Этот очень уважаемый в мире высокой кухни специалист считает, что у белорусских продуктов – совершенно особенный вкус.
"Этот вкус можно было бы сравнить с тем, какие ингредиенты использовала бы мама – натуральные, экологически чистые, нет перебора с ароматизаторами. У каждого белорусского продукта такой аромат, как будто это выращено в чистом поле. Вот что дано природой – то и есть!", – не скрывает восхищения эксперт.
Коллегу поддержал и член жюри из Италии, один из ведущих сомелье Европы Джулиано Джанотти. "Отличительной чертой белорусских алкогольных напитков является стабильное и неизменное качество, вкус ровный, не резкий… Прекрасный продукт, замечательный продукт!", – отметил Джулиано Джанотти.
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий убежден, что успех товара на рынке обеспечивается целым комплексом факторов, и каждое слагаемое важно. "На международных рынках мало предлагать качественный товар – важно, чтобы он был оригинальным, с национальным характером, отличным от других. "Старка. Резерв" – подлинно белорусский крепкий напиток, которым заинтересовались и за рубежом", – отметил, комментируя награды национального и международных конкурсов, руководитель предприятия.
Не удивительно, что национальный белорусский продукт пользуется успехом на зарубежных рынках. Так, за первые 4 месяца 2019 года на экспорт поставлено "Старки. Резерв" больше, чем за весь предыдущий год. Экспорт напитка сейчас осуществляется в Казахстан, Латвию, Литву, Азербайджан, Великобританию и Израиль.
Высокий спрос на Старку обуславливает расширение ассортимента. Так, недавно было начато производство "Старки" в новом премиальном оформлении с колоском внутри бутылки.
ЗАО "Минский завод виноградных вин" в первом квартале 2019 года стало ведущим экспортером ликеро-водочных изделий в Беларуси. Его доля в экспортных поставках составила почти 20%. Если в первом квартале 2018 года это предприятие отправило на экспорт 84 тыс. дал продукции, то в первом квартале текущего года – уже 160 тыс. дал. Рост экспорта в квартальном исчислении составил 90%, что и позволило предприятию стать ведущим экспортером ЛВИ в стране.
В целом за первых четыре месяца текущего года "Минский завод виноградных вин" отгрузил на экспорт продукции на сумму более 2,5 млн. долларов США. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года был отгружено продукции на сумму около 1,5 млн. долларов США. Таким образом, рост экспорта для предприятия составил в денежном выражении 166%. "Развитие экспортного направления является одним из приоритетных для нашего предприятия. Мы производим конкурентный товар и успешно продвигаем его на внешних рынках. Качество ликеро-водочной продукции, уникальность ее свойств и грамотная стратегия маркетинга позволили продавать наши напитки в 24 странах мира, и мы будем продолжать расширение географии и наращивание объемов экспортных поставок", – отметил Иван Троцкий.
ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных заводах – в Минске, Бресте, Чашниках. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.
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