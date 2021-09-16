Старовойтов: охрана труда объединяет интересы нанимателей и работников

16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Охрана труда объединяет интересы нанимателей и работников. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов во время открытия ежегодной республиканской научно-практической конференции "Охрана труда - забота общая" в Могилеве.

"Наша конференция проходит накануне Дня народного единства, - отметил замминистра. - Охрана труда как раз то, что должно объединить интересы нанимателей и работников, потому что наша общая задача - не допустить, чтобы на предприятии кто-то получил травму. Конференция республиканского уровня традиционно проходит в Могилеве и собирает специалистов по охране труда со всей страны. В этом году она состоится уже в седьмой раз. За год накапливается определенный опыт и вопросы, которые необходимо обсудить. Участники конференции обменяются положительными практиками и приобретут дополнительный опыт по охране труда, которым они впоследствии смогут поделиться либо применить его на местах - на конкретном предприятии".

Игорь Старовойтов подчеркнул: на охрану труда необходимо обращать внимание постоянно. Человек приходит на работу каждый и день и регулярно сталкивается с процессами, которые могут нанести вред его здоровью. Поэтому напоминание об охране труда никогда не будет чрезмерным. "В Неделю нулевого травматизма все наши силы и внимание ориентированы на вопросы производственной безопасности, - подчеркнул замминистра. - Мы рассматриваем изменения в законодательство, изучаем практику, напоминаем о правилах охраны труда работникам и нанимателям. Таким пристальным вниманием к вопросам производственного травматизма, а также привлечением всех сил и средств для его предотвращения мы нацелены достичь снижения числа несчастных случаев на производстве. Этот комплекс мероприятий реализуется в течение всего года".

Ежегодная республиканская научно-практическая конференция "Охрана труда - забота общая" пройдет 16-17 сентября в Могилеве. На одной площадке представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики обсудят создание здоровых и безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма, поделятся опытом. Участники конференции посетят промпредприятия Могилева, где ознакомятся с производственными процессами и охраной труда.-0-