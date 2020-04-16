Старовойтова: использование электронных дневников и журналов - решение школы и родителей

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование электронных дневников и журналов - решение школы и родителей, заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Каждое учреждение совместно с родительским сообществом определяют эту необходимость. Сегодня эти сервисы условно платные, мы работаем над созданием собственной платформы, которая будет бесплатной для учреждений образования, родителей и детей", - рассказала Ирина Старовойтова.

Как добавила директор средней школы №51 Минска Галина Черник, в их учреждении образования эта форма реализуется исключительно по заявительному принципу. "Из 1323 учащихся 1322 пользуются электронными дневниками и журналами. То есть мы говорим, что 99,9%. И это происходит уже на протяжении пяти лет. Это действительно совместное решение администрации школы и родителей", - резюмировала она.-0-

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