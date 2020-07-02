Старовойтова: используя вышиванку в повседневной жизни, мы сохраняем свои традиции

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Используя вышиванку в повседневной жизни, мы сохраняем свои традиции, заявила во время открытия республиканского молодежного проекта "Дзень вышыванкі" первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вышиванка стала настоящей визитной карточкой белорусов. Вышитый национальный орнамент - это не просто украшение, это своеобразный шифр, который через столетия передан нам предками. Каждый узор в орнаменте - это символ, обладающий мощной энергетикой и несущий определенный посыл. Используя вышиванку в повседневной жизни, мы выражаем свою национальную и гражданскую позицию, культурную образованность и духовное сознание, подчеркиваем единство и сплоченность белорусского народа", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, за последние десятилетия в нашей стране сформировалась определенная система интересных местных, региональных, республиканских и международных праздников и фестивалей народной культуры, многие из которых стали традиционными и заняли должное место в жизни страны. Безусловно, к ним можно отнести и республиканский молодежный проект "Дзень вышыванкі".

"Обряды и традиции, которые прекрасно сохранились на белорусской земле, характеризуют нас как народ, который здесь живет. Бережно сохраняя наследие прошлого, суверенная Беларусь закладывает и новые традиции. В них наши достижения и лучшие качества белорусов: милосердие и дружелюбие, душевная щедрость и готовность поделиться всем, что имеем. Беларусь сегодня демонстрирует всему миру, как нужно отстаивать свой суверенитет, беречь прошлое, строить настоящее, смело идти навстречу будущему", - добавила первый замминистра.-0-