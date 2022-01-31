Старовойтова: Кодекс об образовании учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кодекс об образовании учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося, заявила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

"Кодекс об образовании подписан Президентом. Документ включает более 200 изменений и более 12 новых норм. Отмечу, что в кодексе установлены те принципы, которые остаются незыблемыми для системы образования: доступность, качество образования, социальные гарантии, и добавляются еще два новых принципа - инклюзии в образовании и обязательности общего среднего образования. В новой редакции Кодекса об образовании учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, а не только учащихся с особенностями психофизического развития, как это было ранее, - рассказала Ирина Старовойтова. - В кодексе есть нормы, касающиеся нормативного финансирования. Экспериментально мы апробировали, увидели эффективность этой нормы и сейчас она введена в кодекс".

"Кодексом также повышаются требования ко всем участникам образовательного процесса: обучающимся, педагогам, родителям, - отметила первый замминистра. - Появляется новая норма - сетевая форма обучения, которая предоставляет право учреждениям образования использовать материальную базу, ресурсные возможности других учреждений. Предоставляется возможность частичного финансирования частных учреждений образования из республиканского и местного бюджетов в порядке, который устанавливается правительством. Устанавливаются иные подходы к структуре высшего образования. Появляется общее высшее образование, продолжительность которого 4-4,5 года и которое завершается получением диплома бакалавра, углубленное высшее образование - от 1 до 2 лет с получением диплома магистра и непрерывное высшее образование, например, при подготовке врачей, продолжительность обучения которых от 5 до 6 лет".

Укрепляются социальные гарантии. "Например, при трудоустройстве. Имеются в виду гарантии по брони при трудоустройстве для молодых людей из категории детей-сирот или с особенностями психофизического развития. То есть помимо получения диплома им будет выдаваться свидетельство о направлении на работу на забронированное рабочее место. Также предоставляется возможность для тех, кто обучается на платной основе, получить статус молодого специалиста, - подчеркнула Ирина Старовойтова. - Если ранее дистанционное образование было видом заочной формы, то теперь это отдельная форма образования".

Расширена сфера применения целевой подготовки. Если раньше она распространялась только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тыс.), то сейчас такой договор может заключить организация - заказчик кадров вне зависимости от ее расположения.

С учетом новой редакции Кодекса Беларуси об образовании разработаны правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. С этого года начнут предоставляться льготы при поступлении в учреждения высшего образования выпускникам классов спортивно-педагогической и военно-патриотической направленности, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, лицам, сдавшим Единый государственный экзамен в России (при поступлении на платную форму обучения). С 2023 года зачисление по всем специальностям в учреждения среднего специального образования будет осуществляться по результату конкурса среднего балла аттестата.-0-