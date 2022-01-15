Старовойтова: общество пришло к пониманию необходимости сохранить ценность суверенитета

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество пришло к пониманию необходимости сохранения ценностей национального суверенитета. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

"Прочная конституционно-правовая основа общества позволит обеспечить его стабильное развитие. При этом Основной закон сохраняет важнейшие составляющие белорусской модели общественного развития: социально ориентированная экономика, общечеловеческие, христианские принципы. Общество пришло к пониманию необходимости сохранения ценностей национального суверенитета. Основополагающе решение в этой части - четкое определение приоритетов Беларуси и выстраивание такой системы государственного управления, которая позволила бы нам сохранить национальную идентичность, государственность, мир и согласие", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, инструментами геополитики отдельных стран стали разрушение традиционных ценностей, переписывание истории, изменение духовно-исторического наследия. "Закрепление в Основном законе таких важнейших постулатов, как культурные и духовные традиции, социально справедливое общество, историческая память и правда - это еще и важнейшее условие сохранения мира", - отметила первый замминистра.

Ирина Старовойтова подчеркнула: в стране выстроена система формирования интеллектуальной, нравственно зрелой творческой личности. "Особую значимость приобрели вопросы обеспечения успешной социализации молодых людей в обществе, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и профессиональной деятельности, содействия саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию, готовности к принятию ответственных решений. В обновленной Конституции устанавливается, что государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, что становится закреплением гарантий создания условий, обеспечивающих разностороннее развитие молодого поколения", - уверена она.

Немаловажно и активное участие молодежи в общественной жизни страны. "Поддержка на государственном уровне молодежных инициатив, ученического самоуправления, детских и молодежных общественных объединений содействует реализации потенциала молодых людей в интересах общества. Дальнейшее совершенствование национальной системы образования будет основано на гарантиях доступности и бесплатности общего среднего и профессионально-технического образования и возможности на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных учреждениях образования, - дополнила первый замминистра.- Максимально широкое обсуждение изменений в Конституцию, в котором активное участие принимают в том числе студенческая молодежь и преподавательское сообщество, говорит о понимании значимости предстоящих изменений, открытости и демократичности принимаемых решений".-0-