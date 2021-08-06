6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова проведет 7 августа прямую телефонную линию с населением. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 200-99-09.

Ирина Старовойтова курирует такие вопросы, как высшее, послевузовское, среднее специальное, профессионально-техническое образование, дополнительное образование взрослых, наука и инновационная деятельность.-0-