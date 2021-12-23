Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня для учащихся 8-11-х классов учреждений общего среднего образования страны прошли мероприятия информационно-образовательного проекта "ШАГ" ("Школа активного гражданина"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Мероприятия были посвящены теме "Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее". Участники обсуждали Беларусь в мировом спортивном сообществе, физкультурно-оздоровительную работу с населением, развитие массового спорта, спортивную дипломатию, заботу государства о здоровье нации, строительство спортивных сооружений, республиканские соревнования среди детей и подростков, занятия в спортивных секциях, участие в спортивных соревнованиях.

На диалоговой площадке с учащимися филиала БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж" первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова отметила, что развитие физической культуры и спорта - приоритетное направление социальной политики в Республике Беларусь. "Физической культуре и спорту в нашей стране уделяется особое внимание. Благодаря политике государства, осуществляющей поддержку спортсменов, в республике успешно развивается более 130 видов спорта", - подчеркнула она.

Ежегодно в Беларуси для поклонников здорового образа жизни проводится почти 22 тыс. спортивных мероприятий. Традиционными стали физкультурно-спортивные соревнования "Белорусская лыжня", Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости Беларуси. Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад - в стране проводятся республиканские соревнования среди детей и подростков.

Один из самых масштабных и успешных проектов Президентского спортивного клуба - республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". В турнире участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Благодаря турниру "Золотая шайба" - республиканским соревнованиям среди детей и подростков по хоккею на призы Президента - во всех районах страны детский хоккей получил массовое развитие, стал реальным шансом заявить о себе, попасть в специализированные спортивные школы по хоккею.

C 2007 года начался отсчет новейшей истории республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. В турнире могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются футболом в специальных школах.

Календарь детских ежегодных соревнований дополняют также соревнования по шахматам "Белая ладья". Шахматисты-школьники со всей страны участвуют в многоступенчатом турнире, а лучшая команда отправляется на игры с лучшими школьными командами мира на международной "Белой ладье".

В Беларуси работают учебные центры для подготовки профессиональных спортсменов, в том числе Белорусский государственный университет физической культуры, училища олимпийского резерва, специализированные школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы. В средних школах - училищах олимпийского резерва и специализированных учебно-спортивных учреждениях проходят спортивную подготовку около 160 тыс. юных спортсменов.

В формате открытого диалога с Ириной Старовойтовой ребята активно высказывали суждения о здоровом образе жизни, делились информацией, в каких спортивных секциях занимаются и в каких соревнованиях принимают участие, интересовались, какие профессии будут востребованы в будущем.

Как рассказала директор Минского финансово-экономического колледжа Оксана Бесько, учреждение - одно из старейших средних специальных учебных заведений Беларуси. В сентябре 2020 года колледжу исполнилось 90 лет со дня образования. Преподаватели наряду с традиционными формами и методами проведения учебных занятий широко применяют деловые и ролевые игры, пресс-конференции, интегральные уроки, уроки-викторины, диспуты и другие формы работы, способствующие активизации учебного процесса, развитию интереса учащихся к усвоению и применению знаний и умений.-0-