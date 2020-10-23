Старовойтова - студентам: будьте профессионалами своего дела

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будьте профессионалами своего дела. С таким посылом обратилась к студентам Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Ирина Старовойтова рассказала, как для обеспечения безопасности образовательного процесса в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в прошлом учебном году удалось в краткие сроки перестроить работу учреждений образования с помощью информационно-коммуникационных технологий. Общаясь со студентами, первый замминистра подчеркнула важность профессионализма, поэтому пожелала, чтобы студенты, обучаясь в университете, развивали свои профессиональные компетенции, социально-личностные качества, любовь к выбранной профессии.

Анализируя деятельность студенческого самоуправления в учреждениях образования, Ирина Старовойтова отметила, что любые конструктивные инициативы молодежи будут поддержаны руководством, ведь задача функционирования студенческого самоуправления заключается в создании максимальных условий для развития творческих и профессиональных способностей обучающихся.

Студентов интересовало, какими качествами должен обладать современный руководитель. Работа управленца любого ранга, по мнению первого замминистра, характеризуется высокой степенью ответственности, так как за руководителем всегда стоят подчиненные, судьбы которых будут зависеть и от его решений. Но важнее, убеждена Ирина Старовойтова, быть профессионалом своего дела.-0-