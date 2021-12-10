Старовойтова: в студотрядах формируются не только профкомпетенции, но и человеческие ценности

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В студотрядах формируются не только профессиональные компетенции, но и человеческие ценности, заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время финальных мероприятий марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Студотрядовское движение - это не только история в 60 лет. Это жизни и судьбы многих тысяч людей, традиции, которые вы передаете из поколения в поколение. Это ценности, которые формируются в том числе и в работе в студенческих отрядах. Но студенческие отряды не просто живут, они расширяются, крепнут, - сказала Ирина Старовойтова. - В этом году это уже 30 тыс. ребят. Это более 1 тыс. различных объектов. Это ваша трудовая деятельность на важнейших объектах нашей страны и не только. Она важна тем, что закаляется ваш характер, формируются не только профессиональные компетенции, но и ваши человеческие ценности".

Первый замминистра уверена, что студотрядовское движение будет и дальше развиваться. "Пройдут годы, и когда-нибудь вы своим детям скажете: вот это здание строил я, или мой труд при строительстве этой дороги тоже был. Мне кажется, в этом есть истинный патриотизм. Уверена, что и дальше студенческое движение будет процветать. Для вас в стране создано все. От вас требуется только целеустремленность и трудолюбие. Вы умеете работать вместе. Вы любите свою страну. И вы сумеете передать все традиции студотрядовского движения последующим поколениям", - подчеркнула она.

Как добавил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, сегодняшнее мероприятие - это праздник. "Сегодня с ветеранами студотрядовского движения мы обсуждали, как важно сохранять преемственность, как важно сегодня принять ту эстафету добрых дел, которые закладывались десятилетиями до нас. Конечно, здесь есть три составляющие - это ваша инициатива, надежная опора в лице наших ветеранов и надежная поддержка в лице главы государства, который лично курирует вашу работу, - отметил он. - За каждыми цифрами, за каждым объектом стоите вы, дорогие ребята. Спасибо вам за это. Труд - крут".

Сегодня на базе Центра корпоративных мероприятий ЗАО "Атлант" в Минске в рамках финальных мероприятий марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с чествованием победителей республиканского конкурса "Третий трудовой" на лучший студенческий отряд и лучшего нанимателя, принимающего студенческий отряд с участием более полутысячи бойцов СО из всех уголков Беларуси. В фойе центра работали молодежные интерактивные площадки. Здесь же развернулась выставка творческих работ победителей конкурса "Трудовой семестр", вернисажа "Отряд is", прошла презентация новой книги воспоминаний ветеранов студотрядовского движения "Наш третий трудовой".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В 2021 году Республиканский штаб студенческих отрядов трудоустроил 33 538 человек в составе 2383 студенческих отрядов, реализовал ряд республиканских молодежных трудовых проектов, среди которых строительный - "Город молодости" (всебелорусская молодежная стройка в Островце), производственный - "Атлант-2021" в Минске, сельскохозяйственный - "Толочин" и другие.-0-

Фото Оксаны Манчук