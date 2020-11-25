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25 ноября 2020, 19:07

Старовойтова: в связи с COVID-19 в вузах изменена организация образовательного процесса

Ирина Старовойтова
Ирина Старовойтова
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики и снижения инфекции, вызванной COVID-19, в учреждениях высшего образования внесены изменения в организацию образовательного процесса, в том числе расширено использование информационно-коммуникационных технологий. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

"Точечно при необходимости учебные группы переводятся на дистанционный формат обучения. В настоящее время 37% студентов обучаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. В ряде учреждений высшего образования внесены изменения в расписания учебных занятий, предусматривающие исключение проведения лекционных занятий в поточных аудиториях с переносом их на более позднее время или переводом в дистанционный формат", - рассказала Ирина Старовойтова.

Ограничено проведение спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий. Усилен контроль и исключен допуск и нахождение в учебных корпусах и общежитиях посторонних лиц. В учреждениях образования установлен масочный режим.

"В общежитиях выделены и при необходимости используются отдельные места для проживания студентов, являющихся контактами I уровня, а также предусмотрены изолированные помещения для размещения инфицированных. В таких помещениях обеспечено соблюдение режима самоизоляции, организован с участием медицинских работников контроль за состоянием здоровья проживающих", - отметила первый замминистра.-0-

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