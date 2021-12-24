Старшеклассники на онлайн-каникулах в БГУ познакомятся с коучингом и освоят тайм-менеджмент

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ организуют онлайн-каникулы для старшеклассников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для желающих поступить на факультет философии и социальных наук (ФФСН) с 27 декабря по 6 января проведут неделю бесплатных образовательных мероприятий. Ребят ждут мастер-классы, онлайн-встречи, вебинары, интерактивные игры, которые позволят познакомиться со специальностями по философии, социологии, психологии и дизайну, а также лучше узнать специфику профессий этого профиля.

Откроет программу вебинар "Развитие философской мысли: от античной натурфилософии до иррациональной постклассики". Школьники познакомятся с понятием "философия", ее ролью в развитии наук и дисциплин. На мастер-классе "Как помочь себе и другим в трудных жизненных ситуациях" ребята освоят техники и психологические приемы разрешения конфликтов и личностных кризисов. Во время онлайн-встречи "Психолог. Психиатр. Психотерапевт. Кто есть кто?" школьникам расскажут о работе психологов, психиатров, психоаналитиков, психотерапевтов, коучей и HR-специалистов. Эффективному построению тайм-менеджмента будет посвящен мастер-класс "Хронофаги (или поглотители времени). Что это такое и как с этим бороться".

К участию приглашаются учащиеся 9-11-х классов школ, гимназий и лицеев. Регистрация проходит на каждое мероприятие отдельно и заканчивается за час до его начала. Организатором образовательных акций выступает ФФСН БГУ.-0-