Старшеклассники смогут на неделю стать студентами БГМУ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете пройдет первый сезон проекта "Студент БГМУ на неделю", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию студенческого совета лечебного факультета БГМУ.
С 1 по 5 ноября участники проекта - учащиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев и ссузов города Минска будут посещать практические занятия вместе со студентами разных курсов. Также они смогут познакомиться с внеучебной деятельностью и студенческой жизнью ведущего медицинского учреждения высшего образования страны.
В течение пяти насыщенных дней абитуриенты посетят самый крупный анатомический музей в Беларуси, увидят секционные препараты для обучения студентов, проведут химические опыты в лаборатории, получат знания в области генетики человека и т. д.
Целью проекта является популяризация образовательной деятельности университета и помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.-0-