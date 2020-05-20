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20 мая 2020, 09:00

Старт продаж Chevrolet в Минске

Придя к соглашению с General Motors, UzAuto Motors объявил о старте продаж автомобилей на экспортных рынках в Беларуси, Казахстане и России под брендом Chevrolet.

Первыми моделями, с которыми известный бренд зайдет на автомобильный рынок Республики Беларусь, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.

Первая партия уже прибыла в автоцентр "Мультимоторс", который является официальным дилером североамериканских премиальных автомобилей Chevrolet и теперь заключил новое дилерское соглашение с UzAuto Motors на поставку автомобилей Chevrolet массового сегмента.

Chevrolet Spark – компактный городской хетчбэк – оснащен двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), надежной и сбалансированной четырехступенчатой автоматической коробкой передач от японского производителя AISIN Seiki Co Ltd. Модель доступна в трех комплектациях: Comfort AT, Optimum AT и Elegant AT.

Минимальной комплектации Comfort AT оснащены электрическими стеклоподъемниками, двумя подушками безопасности, дополнительной шумоизоляцией, передними противотуманными фарами с функцией переднего освещения в дневное время, системой "ЭРА-ГЛОНАСС", аудиосистемой со встроенным радио и USB.

В комплектации Optimum AT добавляются такие опции, как обогрев лобового стекла и кондиционер. Самая богатая комплектация – Elegant AT – включает обогрев передних сидений, дополнительные подушки безопасности, парктроник, рейлинги на крыше.

Chevrolet Nexia – модель с мотором 1,5 л (105 л.с.) предлагается в четырех комплектациях: Comfort MТ, Optimum MT, Optimum AT и Elegant AT.

В базовой комплектации Comfort MT автомобиль доступен с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач и двумя подушками безопасности, передними противотуманными фарами с функцией переднего освещения, системой "ЭРА-ГЛОНАСС", датчиками давлениями шин.

В комплектацию Optimum MT дополнительно включены обогрев задней части салона, кондиционер, дистанционное управление боковыми зеркалами, система электронной устойчивости, аудиосистема с четырьмя колонками.

Chevrolet Nexia в комплектации Optimum AT оснащена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, а топовая комплектация Elegant AT имеет руль с управлением аудиосистемой.

Chevrolet Cobalt – флагманский автомобиль этой линейки, модель с мотором 1,5 л (106 л.с.) также предлагается в четырех комплектациях. Автомобили в комплектации Comfort MT оснащены механической коробкой переключения передач, имеют две подушки безопасности, передние противотуманные фары с функцией переднего освещения, систему "ЭРА-ГЛОНАСС", аудиосистему со встроенным радио.

Комплектация Optimum MT дополнена такими опциями, как электрические стеклоподъемники передних дверей, кондиционером и обогревом сидений.

Chevrolet Cobalt в комплектации Optimum AT оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а топовая комплектация Elegant AT включает дополнительно легкосплавные диски, трехспицевое рулевое колесо Deluxe, электрическое управление передними и задними стеклами.

Как отмечает компания "Мультимоторс" – партнер UzAuto Motors и официальный дилер автомобилей Chevrolet массового сегмента в Беларуси – основным преимуществом данных автомобилей является отличное соотношение цены и качества, в том числе комплектации.

Важным аргументом к покупке данных моделей станут финансовые программы. Возможна покупка в кредит и лизинг, также работает система trade-in.

Разработано несколько программ, в зависимости от финансовых возможностей покупателя:

Всю интересующую вас информацию вы можете уточнить у специалистов колл-центра по телефону +375172197867 и на официальном сайте www.chevrolet-auto.by

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