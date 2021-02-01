Старт продаж дома "Касабланка"! Готовый жилой дом по цене от 2700 рублей за кв. метр

Акция! Акция! Акция! Жилая недвижимость в комплексе Minsk World от 1999 рублей за кв. метр.

Переехать в Касабланку легче, чем кажется! И даже закрытые границы не помешают.

Сегодня стартуют продажи квартир в новом доме "Касабланка" квартала "Африка" в жилом комплексе Minsk World. Самые выгодные условия застройщик предлагает покупателям только на старте продаж. Всего от 2700 за квадратный метр в самом масштабном жилом комплексе Европы!

Благодаря архитекторам жилого комплекса Minsk World фантазии про восточную сказку становятся реальными! Квартиру в "горячей" новостройке по горячим ценам можно выбрать на сайте bir.by.

Стать обладателем квартиры в "Касабланке" легко еще и потому, что застройщик предлагает беспроцентную рассрочку. Это лучший вариант на случай, если нет необходимой суммы.

Здесь так красиво, что захватывает дух!

Дом "Касабланка" - это энергия современности. По примеру других высоток комплекса Minsk World он спроектирован как часть уникальной городской среды и подойдет жителям любого возраста и образа жизни.

Развитая инфраструктура и транспортная доступность – первые в списке преимуществ новостроек Minsk World. И квартал "Африка" - не исключение!

Развитая инфраструктура - один из главных бонусов покупки квартиры в Minsk World

На территории предусмотрены открытые автостоянки и парковки, но все они находятся на периферии. Транзитное движение полностью исключено, поэтому шум машин не будет мешать жильцам, а родители смогут спокойно отпускать детей во двор на прогулку. Владельцы велосипедов смогут оставить свой транспорт на крытой велосипедной парковке.

В центре жилой застройки, буквально в паре минут от дома "Касабланка", появится детский сад, игровые и спортивные площадки. Есть парки, зона для прогулок с домашними питомцами. Предусмотрены также магазин, спортзал с фито-баром, тренажерный зал, массажный кабинет и зал йоги.

Дом находится буквально в паре минут от остановок общественного транспорта, недалеко от комплекса есть две станции метро. Одна – "Ковальская Слобода" - уже работает, вторая – "Аэродромная" – строится в границах комплекса.

Касабланка – удивительный город, сочетающий в себе арабские традиции и дух авангарда. Так и в новостройке "Касабланка" комплекса Minsk World яркий дизайн соединился с традиционным качеством и надежностью материалов.

Жилой дом "Касабланка" - это две секции по 19 этажей, на которых можно выбрать квартиру площадью от 29 до 66 квадратных метров. Высота потолков – 2,7 метров.

Благодаря панорамным окнам в доме всегда будет много солнца

В зависимости от площади в каждой квартире – от 2 до 6 окон с шикарными видами. В таких квартирах всегда много света и любое дизайнерское решение выглядит оригинально. Тем более что в каркасно-монолитном доме свободной планировки реализовать можно будет даже самую необычную идею. Обсудить свои задумки покупатели квартир в комплексе Minsk World смогут на бесплатной консультации с дизайнерами интерьера.

В каждой секции предусмотрено по два бесшумных скоростных лифта компании OTIS, один из которых – панорамный.

Максимальный комфорт и уникальный дизайн – вот что было главной целью архитекторов комплекса Minsk World. Поэтому вход в дом "Касабланка" оборудован съездами для колясок и пандусами, лобби и вестибюли – зонами отдыха, есть ресепшн с местом для консьержа и туалетная комната.

Дизайнеры дома вдохновлялись знойным Марокко

Восточные мотивы в украшении лобби не оставят равнодушными ни жителей, ни гостей дома, на создание которого вдохновила жаркая Африка. "Касабланка" переводится с испанского как "белый дом" и это имя как нельзя лучше передает впечатление от проекта.

Жилой комплекс Minsk World уже сейчас считается новым центром притяжения белорусской столицы. Здесь можно найти не только жилую, но и общественную и коммерческую недвижимость.

Строительство идет активными темпами и уже к 2023 году планируется завершить работы!

Кроме развитой городской инфраструктуры в скором времени здесь появится Международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Центр станет высокотехнологичным хабом для стартапов и привлечет миллионы долларов иностранных инвестиций.

Международный финансовый центр привлечет миллионы долларов инвестиций

Рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Самые известные мировые бренды будут представлены в торговом центре Mara Mall

Купить квартиру в комплексе Minsk World можно в беспроцентную рассрочку без справок о доходах и поручителях. Договор можно оформить прямо в офисе продаж застройщика, достаточно принести с собой паспорт.

Покупка квартиры в доме "Касабланка" станет лучшим подарком для вас и вашей семьи!

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Касабланка" и других домах комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите статью часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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