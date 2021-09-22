Старт продаж готового дома "Найроби" в Minsk World! Инвестируйте в комфорт прямо сейчас! И получайте СКИДКУ!

Недвижимость в готовом доме – идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и комфорт! Получая ключи после подписания договора, вы можете сразу же начать делать ремонт своей мечты.

Именно поэтому стоит присмотреться в новому ГОТОВОМУ дому "Найроби" в многофункциональном комплексе Minsk World! Продажи стартуют сегодня!

ВНИМАНИЕ! Только на старте продаж действует СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА – 20 евро за мІ! Поторопитесь получить свою выгоду!

Оценить преимущества дома лично можно на вечернем коктейле, который пройдет 24 – 27 сентября с 16:00 до 19:00. Приходите! Ждем вас!

Больше информации можно получить у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. За консультацией приходите в наши офисы по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Для вашего удобства мы работаем ежедневно!

Предложение доступно не только жителям Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Один из самых быстрорастущих городов Восточной Африки не случайно стал примером для создания одноименного дома в квартале "Африка". Инвестиционную привлекательность этого места оценили во всем мире!

Дом "Найроби" находится в северной части квартала, в нескольких минутах ходьбы от здания бывшего аэропорта и улицы Аэродромная. По ней удобно добираться в любую точку города и в сторону МКАДа.

Дом "Найроби" на рендерах (слева) и в готовом виде (справа)

В пешей доступности также – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

В соседних кварталах появятся школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, торговый центр с паркингом и Деловой квартал МФЦ. Через дорогу от квартала "Африка" запроектирован шикарный парк с фонтанами, игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ и ТРЦ рядом с ним

Таким будет парк в центре комплекса

На первых этажах некоторых домов в квартале "Африка" находятся коммерческие помещения. Это значит, что все необходимые объекты городского ритейла – кафе, магазины, аптеки, фитнес-центры и многое другое – будут под рукой у жильцов.

Один вход направлен на дворовую территорию, второй – в сторону парковок

Новостройка "Найроби" возвышается на 18 этажей. Площадь квартир – от 30 до 65 мІ, высота потолков – 2,7 м. Вам не придется выбирать между красотой и комфортом. Здесь есть все! Панорамные окна, свободные планировки, комфортные лифты, один из которых – панорамный, а также дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.

Лобби готового дома "Найроби"

Сочетание стиля и комфорта – результат работы дизайнеров комплекса. Любой владелец недвижимости в Minsk World может обратиться к ним за первичной консультацией и получит ее совершенно бесплатно! А также скидку при заказе полного пакета услуг!

Яркий и экзотичный дом!

Как и в каждой новостройке Minsk World здесь есть своя изюминка для ценителей комфорта высочайшего уровня. На первом этаже находятся квартиры с террасами и высотой потолков 3 м. Придомовую территорию владельцы могут использовать, как им захочется: можно посадить цветы или кустарники, организовать игровую мини-площадку для детей или устроить собственную релакс-зону! В такой квартире получится легко реализовать любую идею!

На первом этаже дома – квартиры с террасами

Подъезд дома сквозной: один вход направлен в сторону улицы и парковок, второй – на дворовую территорию, где расположены игровые и спортивные площадки, парковки для велосипедов, а также запроектирован детский сад.

Так выглядит детская площадка возле дома

Есть возле дома и спортивные площадки

Велосипедная парковка в квартале "Африка"

Квартал "Африка" практически готов – здесь строятся дома "Каир" и "Марракеш", а остальные новостройки – "Александрия", "Кейптаун" и "Касабланка" - уже сданы. Мы уверены, что даже самый требовательный клиент сможет найти здесь подходящую недвижимость.

Квартал "Африка" с высоты птичьего полета

Лобби готового дома "Александрия"

Лобби готового дома "Касабланка"

Чтобы приобрести недвижимость в новом готовом доме "Найроби", обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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