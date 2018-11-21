Старт продаж нового жилого дома в комплексе класса люкс!

DANA HOLDINGS С ГОРДОСТЬЮ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ПРОДАЖ НОВОГО ЖИЛОГО ДОМА - "СИДНЕЙ ЛЮКС"

Жилой дом "Сидней Люкс" состоит из двух секций 10 и 25 этажей

Лобби жилого дома "Сидней Люкс"

Современные энергосберегающие лифты в доме "Сидней Люкс"

Реализация перспективного многофункционального комплекса "Минск Мир" набирает обороты

Пока жители домов квартала "Эмиратс Люкс" уже заселяются в новые квартиры, крупнейший в стране застройщик - компания Dana Holdings - объявляет старт продаж квартир в новом доме - на этот раз это "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов" .

Слово "Люкс" в названии дома появилось не случайно. Это жилое здание, состоящее из двух секций переменной этажности 10 и 25 этажей, предлагает особые, исключительно комфортные и современные условия проживания. Каждый метр пространства - продуманное и выверенное архитектурное и планировочное решение, создающее особую атмосферу тепла и настоящего семейного гнездышка. А свободная планировка квартир позволяет создать именно тот интерьер, который будет полностью отвечать пожеланиям владельцев.

Удобно расположившийся в непосредственной близости от станции метро "Аэродромная", квартал "Чемпионов" обеспечивает исключительную мобильность тем, кто предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте. А для тех, кто не представляет свою жизнь без автомобиля, будут предложены места на многоуровневом паркинге, находящемся в соседнем квартале, а также многочисленные открытые парковки.

Примечательно, что парковки расположены преимущественно вне дворовой территории, что вместе с живописным зеленым ландшафтом и продуманными зонами отдыха создает в придомовом пространстве безопасную и комфортную среду. Безопасность особенно важна, ведь на территории квартала для будущих чемпионов находится школа.

Современная школа и детский сад

Совсем рядом с кварталом расположится озелененный бульвар, который, несомненно, станет любимым местом для романтических или семейных прогулок.

Для любителей здорового образа жизни на территории квартала "Чемпионов" предусмотрены спортивные площадки, оборудованные современными уличными тренажерами. Тренировки на свежем воздухе зарядят энергией и подарят бодрость на весь день!

Вдоль всех улиц проходят велодорожки, а возле каждого дома предусмотрены велопарковки. Теперь жителям квартала не придется беспокоиться о том, где хранить велосипед - ведь велопарковки защищены не только от осадков, но и от злоумышленников.

Архитекторы квартала постарались создать здесь максимально продуманное и функциональное пространство!

Напомним, что все дома квартала названы в честь тех городов мира, в которых белорусские спортсмены в разные годы становились чемпионами в спортивных соревнованиях. И прежде всего - в честь столиц летних и зимних Олимпийских игр.

Кстати, дом "Рио-де-Жанейро" первым из квартала "Чемпионов" был предложен минчанам и гостям столицы для покупки квартир. Большинство апартаментов здесь уже реализовано, в том числе жилье в этом доме купили и известные белорусские спортсмены. И это не случайно - ведь здесь предложена современная и стильная концепция жилого пространства. В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение. В целях безопасности окна оборудованы специальными детскими замками, которые малышам открыть невозможно, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Лобби дома "Рио-де-Жанейро" в квартале "Чемпионов"

Сквозной подъезд дома оборудован пандусами и сразу тремя бесшумными скоростными лифтами комфортных размеров. Жильцы с ограниченными возможностями и мамы с колясками с легкостью поднимутся на нужный этаж. А в стильном дизайнерском лобби подъезда находится туалетная и пеленальная комната, где можно будет привести в порядок себя и малыша после увлекательной прогулки и игры на детской площадке.

Все эти преимущества будут доступны и жильцам дома "Сидней Люкс", ведь Dana Holdings хоть и строит дома по индивидуальным проектам, которые разрабатываются опытными иностранными архитекторами в сотрудничестве с белорусскими специалистами, но по единой концепции современного, уютного, по-настоящему комфортного для проживания городского пространства.

Есть смелость заглянуть в завтрашний день? Тогда подарите себе квартиру мечты в доме "Сидней Люкс"!

Достигайте жизненных побед вместе с кварталом "Чемпионов".

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НОВОСТЬ О СТАРТЕ ПРОДАЖ В НОВОМ ДОМЕ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА. НО У КОМПАНИИ DANA HOLDINGS МНОГО НОВОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ - ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЯВИЛ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ КАЖДОМУ СДЕЛАТЬ ВЫГОДНЫЙ ВЫБОР СВОЕГО НОВОГО МИНСКОГО ЖИЛЬЯ - КАК ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ, ТАК И ПО ПЛОЩАДИ.

АКЦИЯ №1 - шикарный квартал "Эмиратс Люкс" жилого комплекса "Минск Мир"

Невероятные скидки на жилье в "Эмиратс Люкс"!

Квартал "Эмиратс Люкс" жилого комплекса "Минск Мир"

Квартал "Эмиратс Люкс" - это первый этап застройки многофункционального жилого комплекса "Минск Мир", который Dana Holdings возводит недалеко от бывшего аэропорта "Минск-1".

"Минск Мир" - город, в котором есть все.

В основу проекта жилого комплекса "Минск Мир" легла концепция "город в городе". Главная идея проектировщиков и дизайнеров состоит в том, чтобы жилые корпуса были окружены всеми необходимыми современному человеку объектами инфраструктуры - от детских садов до спортивных клубов и магазинов.

Однако создатели "Минск Мир" пошли еще дальше: проект предполагает размещение на территории ЖК Международного финансового центра, а также выставочного центра и крупнейшего в стране торгового центра.

Единственный в регионе - Международный финансовый центр

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА КЛАССА ЛЮКС:

1. Рядом с домами располагается метро, что позволяет реализовать одно из самых значимых качеств современного человека - мобильность.

2. Паркинг, рассчитанный на несколько сотен машин, снимает вопрос о безопасности хранения авто.

3. Свободная планировка квартир позволит Вам примерить на себя роль дизайнера. Сделайте свое пространство именно таким, о каком Вы всегда мечтали!

4. Вас покорят элегантные французские окна в пол. Они открывают головокружительные виды столицы и наполняют комнаты светом и воздухом.

5. Классические подъезды заменены на ультрасовременные лобби. Дизайнерское оформление, специальная стойка для консьержа, санузел с местом для пеленания малышей - здесь все создано для Вашего комфорта.

Светлые просторные лобби со специально оборудованной детской комнатой, а также со стойкой консьержа больше напоминают ресепшн высококлассной гостиницы

6. Современные лифты вмиг доставят Вас на нужный этаж. И даже на самый верх Вы поднимитесь всего за пару секунд! Лифты отличаются надежностью и бесшумной работой.

7. Современные детские сады и школы в шаговой доступности от жилых домов - это ли не счастье для ребенка и родителей?

8. Яркие детские игровые комплексы помогут надолго занять малышей. В детских зонах использовано специальное покрытие. Оно мягкое, что позволит малышам безопасно играть в активные игры. Забудьте о лужах и осенней слякоти - обувь ребенка останется сухой и чистой в любую погоду. Комплексы включают развлечения на любой вкус: качели, горки, скалодромы, лабиринты, веревочные городки.

9. Спортсмены оценят возможность заниматься прямо во дворе дома. Многие ли жилые комплексы способны похвастаться собственной площадкой для воркаута с инновационным оборудованием? "Минск Мир" может!

10. Согласно проекту, рядом с комплексом вскоре появится живописный парк. Здесь можно бегать по утрам, играть с детьми и просто отдыхать всей семьей.

11. Еще одной изюминкой ЖК станет бульвар с велосипедными и пешеходными дорожками. Это место однозначно будет претендовать на звание одной из самых модных локаций столицы!

ЖИЛЫЕ ДОМА, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКС КЛАССА ЛЮКС:

Дома-красавцы в сине-белом исполнении, относящиеся к серии "Марина"

Дома серии "Пальма"

Дома "Жемчужины"

Все это и есть "Эмиратс Люкс" - новый и очень интересный район белоруской столицы. А в АКЦИИ участвуют все его дома - серий "Волна", "Марина", "Пальма" и "Жемчужина". Вот только квартир не так много, потому и актуальна наша настоятельная рекомендация: не тяните, узнайте подробности!

АКЦИЯ №2: ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОБОЛЬШЕ

Планируете приобрести большую квартиру?

Крупнейший в стране застройщик Dana Holdings предлагает Вам невероятную скидку - Вы сможете приобрести трешку по цене двушки! И это не шутка! Акция распространяется на 3-комнатные квартиры в одних из самых функциональных ЖК столицы - "Маяк Минска" и "Люкс у Парка Челюскинцев".

Времени на раздумья мало: срок действия акции ограничен, а уютных квартир становится все меньше!

"Маяк Минска": безграничные возможности для жизни!

Жилой комплекс люкс "Маяк Минска" является ярким примером современного подхода к организации городского пространства, где предусмотрено все, что нужно для жизни активного человека.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКС КОМПЛЕКСА:

Рядом с комплексом находятся детские сады и школы, медицинские центры, банки, продуктовые магазины, студии красоты и центры творчества.

Всего в 5 минутах неспешной ходьбы расположилась станция метро "Восток", которая решает все вопросы с быстрым передвижением по столице.

Во дворах - обустроенные игровые площадки для детей. Впрочем, назвать их площадками - значит поскромничать: это настоящий комплекс со скалодромом, качелями, горками и веревочными городками. На первом уровне будет интересно самым маленьким: здесь размещены песочницы и невысокие горки и лазанки, а также яркие счеты, которые позволяют ребятам развивать мелкую моторику.

Второй уровень с лестницами и горками повыше, сказочными башнями и "смотровыми" площадками привлечет ребят постарше. При этом остается еще много места для подвижных игр с мячом, что особенно оценят подростки. Благодаря специальному мягкому покрытию ребенок не разобьет коленки, бегая с друзьями, а осенью и зимой не промочит ноги и не вымажет обувь в грязи.

Живописная лесопарковая зона вносит лепту в формирование благоприятной экологии района.

На территории парка обустроены дорожки для прогулок, а стряхнуть напряжение после рабочего дня поможет созерцание водной ряби небольшого канала.

До проспекта Независимости - 1 минута. Чтобы выехать на МКАД, Вам понадобится 5 минут. Это оценят те жильцы ЖК, которые предпочитают проводить выходные за городом. Неутомимым путешественникам придется по вкусу близость аэропорта: добраться до главной авиаартерии страны можно за 30 минут на маршрутке или авто.

В минуте ходьбы от комплекса разместился самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall, который привлекает шопоголиков более чем сотней магазинов известных белорусских и зарубежных брендов: это Galanteya, Mark Formelle, "Буслiк", Mango, Zara, Bershka, DeFacto, Pull&Bear, Stradivarius и другие. Свои двери для гостей открывают многочисленные кафе и рестораны: "Пицца Темпо", Burger King, Papa Johns, "Васильки", "Мама Дома".

На территории Dana Mall находится просторный и уютный кинотеатр - проведите здесь время вместе с семьей!

Dana Center - современный бизнес-центр, который включает собственный паркинг и банковское отделение. Отличный старт, чтобы найти работу мечты или даже начать свое дело!

В комплексе можно приобрести как классическую квартиру, так и роскошные пентхаусы и варианты с собственной террасой.

Продуманные планировки квартир - они свободные, что позволит Вам оформить пространство под себя.

В комплексах создана безбарьерная среда: пандусы, подъемники, широкие проходы, скоростные лифты будут оценены людьми с ограниченными возможностями и мамами с колясками.

Комплекс "Люкс у Парка Челюскинцев": ближе к природе

Жилой комплекс "Люкс у Парка Челюскинцев" оценит каждый, кто хотел бы жить ближе к парковым зонам. "Люкс у Парка Челюскинцев" - волшебный оазис, который расположился в самом сердце динамичного, активного и стремительного мегаполиса.

Поторопитесь купить просторную квартиру в жилом комплексе "Люкс" по акции, пока она не закончилась!

Жилой комплекс "Люкс" привлекает многочисленными преимуществами:

На территории ЖК предусмотрен собственный детский сад. Да! Оставьте позади долгие утренние сборы малыша и изнурительную дорогу - теперь нужно лишь выйти из подъезда.

В нескольких минутах ходьбы расположены современные школы.









Во дворе организованы места для отдыха и детские комплексы с качелями, горками, лабиринтами и мягким покрытием.

Выбрав "Люкс у Парка Челюскинцев", Вы поселитесь рядом с одними из самых главных достопримечательностей столицы - парком Челюскинцев и Центральным ботаническим садом, своеобразными "легкими" района. Лес, уникальные виды растений, обустроенные аллеи, чистейший воздух - это Ваша новая реальность!









Зайдя в корпус комплекса, Вы попадаете… нет, не в классический темный подъезд, а в просторное и светлое лобби, оформленное именитыми дизайнерами! Здесь предусмотрена стойка для консьержа, авторская мебель и функциональный санузел с местом для пеленания ребенка.





Между ЖК и крупнейшим в Беларуси СОК "Олимпийский" заключено партнерское соглашение, благодаря которому жители комплекса "Люкс у Парка Челюскинцев" смогут принять участие в программе лояльности и получать скидки на услуги спортивно-оздоровительного комплекса. Хаммам, теннисный корт, оборудованный тренажерный зал, игровые площадки, бассейны с природной минеральной водой - теперь все это в Вашем распоряжении.

















Кстати, недалеко от ЖК находится и еще один популярный объект инфраструктуры - аквапарк "Фристайл", где подготовку проходят знаменитые белорусские спортсмены. Здесь же располагается огромный SPA-комплекс.

Рядом с ЖК две станции метро - "Московская" и "Парк Челюскинцев" - и множество остановок общественного транспорта.

До Dana Mall - одна остановка на метро или 20 минут размеренной прогулки. Недалеко - кинотеатр "Октябрь", который радует зрителей мировыми кинопремьерами.

Свободная планировка квартир - возможность создания уникальной и неповторимой квартиры для комфортной жизни.

Безбарьерная среда, которую по достоинству оценят люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками.

Покупаем разумно

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