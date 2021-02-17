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17 февраля 2021, 09:00

Старт продаж сразу в двух домах Minsk World! Квартиры в "азиатских" новостройках - от 2600 рублей за метр

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Ко Дню всех влюбленных! Только до 21 февраля всем клиентам скидка до 50 евро за квадратный метр при единовременной оплате!

Что общего у Мумбаи и Бангкока? Что объединяет гигантский мегаполис на западе Индии с величественной столицей древнего королевства Таиланд? Белорусская прописка в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World! Только не самих городов, а двух домов, названных в их честь!

Купить квартиру здесь можно прямо сегодня по цене от 2600 рублей за квадратный метр. Обратите внимание: самые выгодные цены застройщик предлагает именно на старте продаж! Еще один приятный бонус – рассрочка до 100 месяцев!

Выбрать или забронировать квартиру, а также задать все вопросы можно на сайте bir.by или по телефону 7675.

Города Бангкок и Мумбаи – крупные азиатские мегаполисы. Их отличительная черта – обилие небоскребов, образ которых и стал основой для создания одноименных домов. Именно поэтому "Мумбаи" и "Бангкок" считаются высотными акцентами квартала "Азия", расположенного вдоль улиц Кижеватова и Казинца.

Квартал "Азия" - удобный и функциональный
Квартал "Азия" - удобный и функциональный

Оба дома находятся на южной стороне квартала, в пешей доступности - остановки наземного транспорта и две крупные городские магистрали, с которых будет удобно попасть в любую точку столицы. Также в пределах комплекса есть две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Все кварталы жилого комплекса Minsk World – просторные и функциональные. Внутри "Азии" запроектирован административно-торговый центр и детский сад, детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев.

Еще одна "фишка" - полное исключение транзитного движения через квартал. Все парковки вынесены на периферию, но не слишком далеко, чтобы от них легко было добраться до любого дома.

При строительстве многофункционального комплекса Minsk World используется концепция "город в городе", поэтому для жильцов создана удобная инфраструктура – есть взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, школы и детские сады, кафе и рестораны, самый большой в стране торгово-развлекательный центр с паркингом, спортивные залы и фитнес-центры. Здесь же находится и Международный финансовый центр, который станет площадкой для работы инновационных стартапов и создания тысячи рабочих мест.

Сердцем квартала станет Международный финансовый центр
Сердцем квартала станет Международный финансовый центр

Дома "Мумбаи" и "Бангкок" возвышаются на 25 этажей, они не отличаются по техническим и качественным характеристикам. При возведении используется конструктивная схема с монолитным каркасом, которая позволяет разработать сразу несколько удобных вариантов по перепланировке жилых помещений.

В квартале будет много сочной зелени
В квартале будет много сочной зелени

Квартиры в домах – свободной планировки, площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Независимо от площади в каждой квартире есть хотя бы одно окно, при этом все окна панорамные, с двухкамерными стеклопакетами импортного производства. Во всех квартирах есть остекленные лоджии, а там, где площадь превышает 50 квадратных метров предусмотрены дополнительные открытые балконы.

В квартале есть вся инфраструктура
В квартале есть вся инфраструктура

Коммуникации размещаются возле основных несущих конструкций и стен внеквартирного коридора, поэтому квартиры легко перепланировать и объединять. Все клиенты могут воспользоваться бесплатной первичной консультацией от дизайнеров застройщика.

Высота потолков на первом этаже – 3,1 метра, на этажах от второго до двадцать пятого – 2,7 метра, на двадцать пятом – 3 метра.

На первом этаже гостей и жильцов домов "Мумбаи" и "Бангкок" встречают дизайнерские лобби, в которых сочетаются комфорт и стиль.

Так выглядит лобби в доме "Мумбаи"
Так выглядит лобби в доме "Мумбаи"

Здесь есть место для консьержа, зона отдыха, оформленная в стиле одного из городов, туалет с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев. Есть отдельное помещение для хранения велосипедов и увеличенный тамбур, в котором можно хранить детские коляски.

Так выглядит лобби в доме "Бангкок"
Так выглядит лобби в доме "Бангкок"

В каждом доме – по три бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный. Лифты расположены таким образом, чтобы даже минимальный звук от их движения не мешал жильцам. Только одна из квартир примыкает к панорамному лифту, но в ней создана дополнительная звукоизоляция.

В квартале "Азия" есть большой выбор новостроек
В квартале "Азия" есть большой выбор новостроек

Кроме домов "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" есть много интересных вариантов на любой вкус и кошелек: яркие "Джакарта" и "Нью-Дели", высоченные "Токио" и "Гонконг", модернистский "Киото" и таинственная "Манила".

Первые жильцы дома "Гонконг" в январе этого года получили ключи от своих квартир и совсем скоро переселятся сюда!

Купить квартиры в домах "Мумбаи" и "Бангкок" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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