Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:33 Сильные снегопады в Пакистане: погибли не менее 14 человек В мире
10:24 Новополоцкий музей истории и культуры поддержит международную акцию #MuseumSelfie Афиша
10:14 В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы Калейдоскоп
09:52 Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т Экономика
09:40 В Беловежской пуще в середине зимы продолжают расти вешенки Регионы
09:29 Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление природы В мире
09:19 В Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста, пострадали три человека Происшествия
09:01 Умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг В мире
09:00 В Беларуси впервые будет протестирован универсальный робот-журналист Технологии
08:52 Музей корейских почтовых марок привезет свою выставку в Витебск Афиша
08:44 В Болгарии в многоквартирном доме прогремел взрыв, 11 человек ранены В мире
08:30 Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки! Общество
08:26 Легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту упал на восточном побережье Австралии В мире
08:22 В Витебской области больше всего участников соберут олимпиады по иностранным языкам и математике Регионы
08:00 Сборная Могилевской области победила на чемпионате Беларуси по женской борьбе Спорт
08:00 Картина выходных: вручение государственных наград, хоккейные победы и "Колядный разгуляй" Общество
07:53 Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде Спорт
07:37 При пожаре в квартире в Минске погиб человек Происшествия
07:07 Гандболисты Беларуси сыграют с черногорцами на чемпионате Европы Спорт
00:59 В Австралии сбрасывают с вертолетов корм для кенгуру в штате Новый Южный Уэльс В мире
00:36 В международном аэропорту Дубая отменяют авиарейсы из-за наводнения В мире
12.01.20
12.01.20 23:59 В Одессе два раза за выходные обокрали "Пороховую башню" В мире
12.01.20 23:35 Женская сборная Беларуси выиграла бронзу ЧЕ по конькобежному спорту Спорт
12.01.20 23:25 "Неман" занял третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF Спорт
12.01.20 23:00 В ЮАР произошла крупная авария в электросетях В мире
12.01.20 22:25 Волейболистки Турции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020 Спорт
12.01.20 21:45 Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы Экономика
12.01.20 21:24 Белорусы стали 12-ми в биатлонной микст-эстафете на юношеских Олимпийских играх в Лозанне Спорт
12.01.20 21:19 Хоккейная команда с Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх-2020 Спорт
12.01.20 21:08 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял пятое место на седьмом этапе "Дакара" Спорт
Все новости
Все новости
Общество
13 января 2020, 08:30

Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" вновь прибавление – сегодня, 13 января, начинаются продажи квартир в доме "Стамбул" в квартале "Южная Европа". Всех, кто хотел бы жить в современном комплексе в центре столицы, эта новость порадует. Ведь существуют по крайней мере три веских повода, чтобы уже в ближайшее время отправиться в отдел продаж компании "Дана Холдингз" и оформить покупку квартиры в доме "Стамбул" – великолепному во всех отношениях!

ДОВОД № 1: КОМФОРТ И КРАСОТА

Дом еще только начал строиться, и пока о его внешнем виде мы можем судить лишь по рендерам. Но видно, как архитекторы и проектировщики старались передать в оформлении фасада настроение города, именем которого названо здание. Солнечный приморский Стамбул - и такой же светлый, яркий минский "Стамбул", на фасаде которого сочетаются цвета песка и волн, золото старинных рынков и приглушенность вечерней зари. Очень красивое и воздушное будет здание!

В нем – 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Так что выбор покупателям обеспечен на любой вкус!

Дом "Стамбул" – здание современной архитектуры высотой в 25 этажей
Дом "Стамбул" – здание современной архитектуры высотой в 25 этажей

Какими, по-вашему, должны быть подъезды в современных жилых зданиях?

Вход в "Стамбул" – с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, вы можете войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону – в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Тихий зеленый двор, оборудованный детскими площадками, – комфортное место для прогулок и отдыха
Тихий зеленый двор, оборудованный детскими площадками, – комфортное место для прогулок и отдыха

Весь цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом – это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.

Еще одна отличительная особенность в том, что на первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов – это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!

На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения
На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения

И, конечно, просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка для консьержа и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов.

Просторное и светлое дизайнерское лобби дома "Стамбул"
Просторное и светлое дизайнерское лобби дома "Стамбул"

Комфорт – в каждой детали! "Стамбул" – высотка, в которой жители в любой момент могут подняться на любой этаж, ведь для их услуг будут три скоростных и бесшумных лифта ведущего мирового производителя подъемного оборудования компании OTIS, два их которых – повышенной грузоподъемности.

И еще один весомый аргумент – это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Фантазия не сдерживается рамками стен!

В доме "Стамбул" квартиры свободной планировки, а панорамное остекление и застекленные лоджии обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!
В доме "Стамбул" квартиры свободной планировки, а панорамное остекление и застекленные лоджии обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!

Тем более, что инсоляция в этом здании - на высоте! Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!

ДОВОД № 2: ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛА

Преимущества квартала "Южная Европа" очевидны. Он расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города, вдоль улицы Аэродромной.

Добраться в любую точку города? Легко! Ведь в шаговой доступности будут расположены сразу две новые станции метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. Одна из таких остановок будет находиться буквально в нескольких шагах от дома "Стамбул"!

В шаговой доступности от дома "Стамбул" строятся две станции метро
В шаговой доступности от дома "Стамбул" строятся две станции метро

Внутренняя территория квартала будет отдана для работы ландшафтных дизайнеров. Проектом предусмотрено, что квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. А у каждого дома – детские игровые площадки и зоны отдыха.

Над озеленением территории квартала "Южная Европа" будут трудиться ландшафтные дизайнеры
Над озеленением территории квартала "Южная Европа" будут трудиться ландшафтные дизайнеры

Развитая социальная инфраструктура – важная составная всего комплекса "Минск Мир". В каждом квартале, например, предусмотрены или школа, или детский сад. Внутри квартала "Южная Европа" будет построен именно детский сад – большой, на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школа - в соседнем квартале.

И, конечно же, покупателям квартир в "Стамбуле" будут доступны все преимущества самого масштабного в Европе многофункционального комплекса "Минск Мир"!

Жителей несомненно порадует, что недалеко от квартала "Южная Европа" будет разбит огромный современный парк площадью 10 гектаров с местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями. Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок – здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса "Минск Мир" в единый "велокомплекс".

Внутренняя территория кварталов комплекса "Минск Мир" будет свободна от движения машин. При этом можно будет легко припарковать автомобиль на многочисленных открытых парковках по периметру кварталов или паркингах. Первый из них, девятиуровневый крытый паркинг, который способен вместить до 800 автомобилей, начал свою работу этой осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе" – все необходимое здесь будет находиться в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей комплекса, без сомнения, станет крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Деловым сердцем комплекса будет Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Оценить, как продвигается строительство комплекса, можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

ДОВОД № 3: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Сегодня с утра в офисе продаж "Дана Холдингз" наплыв покупателей. Ведь старт продаж - это лучшие условия для покупки квартир! Цена на недвижимость неизбежно меняется, и ближе к сдаче дома стоимость каждого квадратного метра вырастет. В надежности застройщика, который уже много лет строит в Минске современные и продвинутые жилые комплексы, сомневаться не приходится, так зачем терять возможность купить квартиру на более удобных условиях? Поверьте, это действительно очень весомый довод!

Тем более, что "Дана Холдингз" предлагает целый ряд вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе "Минск Мир"!

Очень интересный для многих покупателей вариант – беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт! Если это предложение вам понравилось – советуем поторопиться: на таких условиях, которые действовали в прошлом году, рассрочка по просьбам покупателей продлена, но только до конца января!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Стамбул" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Реальная возможность приобрести квартиру в доме "Стамбул" на самом старте продаж - это шанс для многих!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Картина выходных: вручение государственных наград, хоккейные победы и "Колядный разгуляй"
Фото из архива Лучшие врачи страны расскажут на "Беларусь 1" о новых методах диагностики и лечения заболеваний
Фото из архива До +6°С ожидается в Беларуси 13 января
Фото из архива Туман и гололедицу прогнозируют в Беларуси 12 января
Картина дня: МАРТ о расчете платы за ЖКУ, новые залежи нефти и стоит ли белорусам ждать зимы
Фото из архива ГКСЭ повысит эффективность и оперативность обнаружения следов поджога
Главное
Фото из архива Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т
Савиных: вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне - достижимая цель
Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
Картина выходных: вручение государственных наград, хоккейные победы и "Колядный разгуляй"
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории
Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова
Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в третью мировую войну - Савиных
ФОТОФАКТ: Новогодний утренник Kids´Fashion Day прошел в Минске
Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе
Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету
Парад-карнавал: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку
Не верила, что соцсети помогают: мама найденного гродненского "потеряшки" рассказала о поисках
Призер юношеской Олимпиады: добиться успеха помогла высокая скорость на дистанции
Белорусские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.