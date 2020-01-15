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15 января 2020, 09:00

Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!

В многофункциональном комплексе "Минск Мир" вновь прибавление - в понедельник стартовали продажи квартир в доме "Стамбул" в квартале "Южная Европа". Всех, кто хотел бы жить в современном комплексе в центре столицы, эта новость порадует. Ведь существуют по крайней мере три веских повода, чтобы уже в ближайшее время отправиться в отдел продаж компании "Дана Холдингз" и оформить покупку квартиры в доме "Стамбул" - великолепному во всех отношениях!

ДОВОД № 1: КОМФОРТ И КРАСОТА

Дом еще только начал строиться, и пока о его внешнем виде мы можем судить лишь по рендерам. Но видно, как архитекторы и проектировщики старались передать в оформлении фасада настроение города, именем которого названо здание. Солнечный приморский Стамбул - и такой же светлый, яркий минский "Стамбул", на фасаде которого сочетаются цвета песка и волн, золото старинных рынков и приглушенность вечерней зари. Очень красивое и воздушное будет здание!

В нем - 25 этажей и 216 квартир с площадью от 43 до 72 квадратных метров. Так что выбор покупателям обеспечен на любой вкус!

Дом "Стамбул" - здание современной архитектуры высотой в 25 этажей
Дом "Стамбул" - здание современной архитектуры высотой в 25 этажей

Какими, по-вашему, должны быть подъезды в современных жилых зданиях?

Вход в "Стамбул" - с двух сторон дома. Это значит, что, припарковав машину на автостоянке, вы можете войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выти на противоположную сторону - в тихий зеленый двор. Обходить дом кругом не нужно!

Тихий зеленый двор, оборудованный детскими площадками, - комфортное место для прогулок и отдыха
Тихий зеленый двор, оборудованный детскими площадками, - комфортное место для прогулок и отдыха

Весь цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом - это и красивый, и долговечный материал, по фактуре и свойствам наиболее близкий к натуральному камню.

Еще одна отличительная особенность в том, что на первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов - это приятная возможность иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!

На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения
На первом этаже дома "Стамбул" будут размещены коммерческие помещения

И, конечно, просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка для консьержа и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов.

Просторное и светлое дизайнерское лобби дома "Стамбул"
Просторное и светлое дизайнерское лобби дома "Стамбул"

Комфорт - в каждой детали! "Стамбул" - высотка, в которой жители в любой момент могут подняться на любой этаж, ведь для их услуг будут три скоростных и бесшумных лифта ведущего мирового производителя подъемного оборудования компании OTIS, два их которых - повышенной грузоподъемности.

И еще один весомый аргумент - это квартиры свободной планировки. Все пространство - в полном распоряжении владельца: он сам решает, где и какого размера будут комнаты, нужны ли двери или предпочтительнее иметь широкий проем. Фантазия не сдерживается рамками стен!

В доме "Стамбул" квартиры свободной планировки, а панорамное остекление и застекленные лоджии обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!
В доме "Стамбул" квартиры свободной планировки, а панорамное остекление и застекленные лоджии обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!

Тем более, что инсоляция в этом здании - на высоте! Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" обеспечат жителям много солнца, воздуха и света!

ДОВОД № 2: ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛА

Преимущества квартала "Южная Европа" очевидны. Он расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города, вдоль улицы Аэродромной.

Добраться в любую точку города? Легко! Ведь в шаговой доступности будут расположены сразу две новые станции метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. Одна из таких остановок будет находиться буквально в нескольких шагах от дома "Стамбул"!

В шаговой доступности от дома "Стамбул" строятся две станции метро
В шаговой доступности от дома "Стамбул" строятся две станции метро

Внутренняя территория квартала будет отдана для работы ландшафтных дизайнеров. Проектом предусмотрено, что квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. А у каждого дома - детские игровые площадки и зоны отдыха.

Над озеленением территории квартала "Южная Европа" будут трудиться ландшафтные дизайнеры
Над озеленением территории квартала "Южная Европа" будут трудиться ландшафтные дизайнеры

Развитая социальная инфраструктура - важная составная всего комплекса "Минск Мир". В каждом квартале, например, предусмотрены или школа, или детский сад. Внутри квартала "Южная Европа" будет построен именно детский сад - большой, на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школа - в соседнем квартале.

И, конечно же, покупателям квартир в "Стамбуле" будут доступны все преимущества самого масштабного в Европе многофункционального комплекса "Минск Мир"!

Жителей несомненно порадует, что недалеко от квартала "Южная Европа" будет разбит огромный современный парк площадью 10 гектаров с местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями. Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок - здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса "Минск Мир" в единый "велокомплекс".

Внутренняя территория кварталов комплекса "Минск Мир" будет свободна от движения машин. При этом можно будет легко припарковать автомобиль на многочисленных открытых парковках по периметру кварталов или паркингах. Первый из них, девятиуровневый крытый паркинг, который способен вместить до 800 автомобилей, начал свою работу этой осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе" - все необходимое здесь будет находиться в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей комплекса, без сомнения, станет крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Деловым сердцем комплекса будет Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса

Оценить, как продвигается строительство комплекса, можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

ДОВОД № 3: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Старт продаж - это лучшие условия для покупки квартир! Цена на недвижимость неизбежно меняется, и ближе к сдаче дома стоимость каждого квадратного метра обычно вырастает. Так зачем терять возможность купить квартиру на более удобных условиях? Поверьте, это действительно очень весомый довод!

Тем более, что "Дана Холдингз" предлагает целый ряд вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе "Минск Мир"!

Очень интересный для многих покупателей вариант - беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не понадобятся, только паспорт! Если это предложение вам понравилось - советуем поторопиться: на таких условиях, которые действовали в прошлом году, рассрочка по просьбам покупателей продлена, но только до конца января!

Опытные менеджеры смогут помочь с выбором финансовых инструментов для покупки квартиры
Опытные менеджеры смогут помочь с выбором финансовых инструментов для покупки квартиры

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Преимущества финансового предложения от "Дана Холдингз" понимают многие. И не просто понимают - спешат ими воспользоваться!

Юлия Блаженова в доме "Стамбул" купила квартиру для сына Артема. Покупка, как признается Юлия, была запланированной, но постоянно возникало множество вопросов "за" и "против". А "Дана Холдингз" предложила максимально выгодные условия, которые прекрасно подошли для семьи.

Юлия Блаженова с сыном Артемом
Юлия Блаженова с сыном Артемом

- Прежде чем купить квартиру в доме "Стамбул", мы туда съездили, посмотрели, и нам понравилось абсолютно все! Во-первых, парковая зона вокруг дома. Рядом автобусная остановка, соединяющая с центром города. В пешей доступности будет метро и парковка. И нет ощущения городской суеты - это очень понравилось. Во-вторых, понравилась свободная планировка квартиры. Мы приобрели так называемую "евродвушку" - 48 квадратных метров на восьмом этаже. Огромнейший плюс, что квартиру можно ремонтировать с чистого листа - конкретную планировку сын будет уже сам планировать, для своей семьи. Еще понравился холл - это что-то изумительное. Судя по фотографиям - просто ресепшен в стамбульском стиле! С таким в минских новостройках мы сталкиваемся впервые, были очень удивлены. Дом нам очень понравился! И мы купили квартиру, не раздумывая, - рассказала женщина.

По словам покупательницы, особенно привлекла рассрочка на 10 лет.

- Тут альтернатива понятная - либо нам снимать квартиру, либо покупать и оплачивать свою. По платежам получится, может быть, чуть-чуть больше, чем арендная плата, - объясняет Юлия свой выбор.

Дом, говорят Блаженовы, строится очень быстро. Первый этаж уже готов. Строители работают даже самым поздним вечером - по их впечатлениям, просто круглые сутки.

Артем, которому и предстоит жить в новой квартире, уже знает, каким окажется его будущее жилье.

- Квартира будет в светлом скандинавском стиле - белые пол, потолок и стены, - решил Артем. - Дом планируется к сдаче в марте 2021 года. Подключим к ремонту всех родственников. И будем надеяться, что летом следующего года уже сможем въехать в свое новое жилье!

Хороший пример оперативности!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Стамбул" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Реальная возможность приобрести квартиру в доме "Стамбул" на самом старте продаж - это шанс для многих!

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