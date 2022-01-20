Старт продаж в эксклюзивных новостройках "Гайд Парк" и "Сентрал Парк"! Инвестируйте в комфорт - 2 970 рублей за 1 м²!

Мечтаете стать владельцем эксклюзивной недвижимости в Минске? Ищете способ грамотно вложить средства и получить хорошую прибыль? Обратите внимание на новостройки "Hyde Park" ("Гайд Парк") и "Central Park" ("Сентрал Парк") в квартале "Happy Planet" ("Хэппи Плэнет")!
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Название квартала переводится как "Счастливая планета"! Эти слова максимально точно отражают стиль и вкус, философию и настроение яркой и насыщенной, радостной и здоровой жизни тех, кто станет резидентом квартала "Happy Planet" и уникального многофункционального комплекса Minsk World.
Эти ультрасовременные дома находятся в уникальной локации! Они являются олицетворением уникального проекта Minsk World, ключевым замыслом которого является создание системы координат подлинного человеческого счастья.
Всё рядом! Всё в шаговой доступности!
Только представьте себе, что вы живете там, где уютные кафе или рестораны, магазины или фитнес-центры, детские клубы или частные медицинские центры находятся "не за тридевять земель", а прямо здесь, на первом этаже, под окнами ваших великолепных апартаментов, в этих удивляющих своей красотой подиумах домов (стилобатах) архитектурной жемчужины Minsk World — квартала "Happy Planet"! Разве не чудо?
Здесь запроектирован шикарный парк со спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Идеальное место для тех, кто любит природу, но не хочет отказываться от городского комфорта!
Квартал "Happy Planet" является одним из лучших примеров реализации концепции 15-МИНУТНОГО ГОРОДА, в котором все объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей или велосипедной доступности.
"Happy Planet" находится в самом центре Minsk World, где запроектирован шикарный парк. Через дорогу в здании бывшего аэропорта появится музей, в пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. Этот квартал – настоящая мечта для жителей мегаполиса!
Школы и детские сады появятся в соседних кварталах. Например, в квартале "Северная Америка" запроектированы две школы, в кварталах "Африка" и "Евразия" - по одному детскому саду. Всего в комплексе планируется возведение 7 школ и 13 детских садов. Также в пешей доступности появятся детская и взрослая поликлиники.
Новостройки "Hyde Park" и "Central Park" возвышаются на 21 этаж каждая. На первых этажах – дизайнерские лобби с зоной отдыха, стойкой консьержа и санитарной комнатой. У всех, кто хоть раз побывал в лобби такого формата, оставались самые лучшие впечатления!
Апартаменты в обеих новостройках – свободной планировки с панорамными окнами и остеклёнными лоджиями, площадь варьируется от 30 до 65 мІ.
На нужный этаж жильцов доставят три комфортных скоростных лифта грузоподъёмностью на 1000 кг и 450 кг, один из которых – панорамный. Панорамные лифты – изюминка многих новостроек в Minsk World, некоторые жильцы уже оценили их по достоинству и наслаждаются городскими пейзажами по дороге домой.
На первом этаже новостроек "Hyde Park" и "Central Park" в стилобате спроектированы коммерческие помещения с высотой потолков 3-3,3 м. Это отличное место для владельцев бизнеса! Проходимость в таком месте будет высокой, так как прогуливаться в парке Minsk World захотят не только жители многофункционального комплекса, но и многие минчане.
Во дворе каждого дома Minsk World находятся игровые и спортивные площадки, новостройки "Hyde Park" и "Central Park" не станут исключением! Вы сможете спокойно отпускать детей на прогулку, так как транзитное движение транспорта исключено, все парковки вынесены на периферию квартала.
Приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
- В рассрочку до 60 месяцев
- С привлечением партнёрских кредитных программ
- За собственные средства
Выбирайте самый удобный способ оплаты и приобретайте апартаменты в эксклюзивных новостройках Minsk World!
Minsk World – мы там, где мечта становится реальностью!