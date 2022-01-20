Старт продаж в эксклюзивных новостройках "Гайд Парк" и "Сентрал Парк"! Инвестируйте в комфорт - 2 970 рублей за 1 м²!

Мечтаете стать владельцем эксклюзивной недвижимости в Минске? Ищете способ грамотно вложить средства и получить хорошую прибыль? Обратите внимание на новостройки "Hyde Park" ("Гайд Парк") и "Central Park" ("Сентрал Парк") в квартале "Happy Planet" ("Хэппи Плэнет")!

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Название квартала переводится как "Счастливая планета"! Эти слова максимально точно отражают стиль и вкус, философию и настроение яркой и насыщенной, радостной и здоровой жизни тех, кто станет резидентом квартала "Happy Planet" и уникального многофункционального комплекса Minsk World.

Квартал является не только зелёным, но и географическим сердцем многофункционального комплекса Minsk World!

Эти ультрасовременные дома находятся в уникальной локации! Они являются олицетворением уникального проекта Minsk World, ключевым замыслом которого является создание системы координат подлинного человеческого счастья.

Что будет значить для каждого из жильцов "приземление" на счастливой планете? Незабываемые минуты радости длиною в жизнь, когда за необходимыми вещами и услугами не нужно ехать на край света! Всё рядом! Всё в шаговой доступности!

Только представьте себе, что вы живете там, где уютные кафе или рестораны, магазины или фитнес-центры, детские клубы или частные медицинские центры находятся "не за тридевять земель", а прямо здесь, на первом этаже, под окнами ваших великолепных апартаментов, в этих удивляющих своей красотой подиумах домов (стилобатах) архитектурной жемчужины Minsk World — квартала "Happy Planet"! Разве не чудо?

Взгляните на счастливое место для счастливых людей с высоты полёта на крыльях радости!

Счастливыми становятся там, где всё есть для счастья!

Здесь запроектирован шикарный парк со спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Идеальное место для тех, кто любит природу, но не хочет отказываться от городского комфорта!

Квартал "Happy Planet" является одним из лучших примеров реализации концепции 15-МИНУТНОГО ГОРОДА, в котором все объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей или велосипедной доступности.

Новостройки "Hyde Park" и "Central Park" возводятся в двух минутах от парка

"Happy Planet" находится в самом центре Minsk World, где запроектирован шикарный парк. Через дорогу в здании бывшего аэропорта появится музей, в пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. Этот квартал – настоящая мечта для жителей мегаполиса!

В пешей доступности возводится Международный финансовый центр

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Школы и детские сады появятся в соседних кварталах. Например, в квартале "Северная Америка" запроектированы две школы, в кварталах "Африка" и "Евразия" - по одному детскому саду. Всего в комплексе планируется возведение 7 школ и 13 детских садов. Также в пешей доступности появятся детская и взрослая поликлиники.

Зелёным сердцем комплекса станет шикарный парк

Здесь найдут развлечения по душе и взрослые, и дети

Движение по транспортному кольцу вокруг старого аэропорта уже открыто

Рядом с кварталом находится музей и уже работают остановки наземного транспорта

Новостройки "Hyde Park" и "Central Park" возвышаются на 21 этаж каждая. На первых этажах – дизайнерские лобби с зоной отдыха, стойкой консьержа и санитарной комнатой. У всех, кто хоть раз побывал в лобби такого формата, оставались самые лучшие впечатления!

На переднем плане новостройка "Central Park"

Апартаменты в обеих новостройках – свободной планировки с панорамными окнами и остеклёнными лоджиями, площадь варьируется от 30 до 65 мІ.

На нужный этаж жильцов доставят три комфортных скоростных лифта грузоподъёмностью на 1000 кг и 450 кг, один из которых – панорамный. Панорамные лифты – изюминка многих новостроек в Minsk World, некоторые жильцы уже оценили их по достоинству и наслаждаются городскими пейзажами по дороге домой.

На первом этаже новостроек "Hyde Park" и "Central Park" в стилобате спроектированы коммерческие помещения с высотой потолков 3-3,3 м. Это отличное место для владельцев бизнеса! Проходимость в таком месте будет высокой, так как прогуливаться в парке Minsk World захотят не только жители многофункционального комплекса, но и многие минчане.

Административно-торговые помещения – на первом этаже в стилобате

Проходимость у объектов городского ритейла будет высокой

Во дворе каждого дома Minsk World находятся игровые и спортивные площадки, новостройки "Hyde Park" и "Central Park" не станут исключением! Вы сможете спокойно отпускать детей на прогулку, так как транзитное движение транспорта исключено, все парковки вынесены на периферию квартала.

Так квартал "Happy Planet" будет выглядеть с высоты птичьего полёта

Приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

В рассрочку до 60 месяцев

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Выбирайте самый удобный способ оплаты и приобретайте апартаменты в эксклюзивных новостройках Minsk World!

Minsk World – мы там, где мечта становится реальностью!

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