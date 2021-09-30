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30 сентября 2021, 09:00

Старт продаж в уникальном доме "Торонто"! И скидки на коммерческую недвижимость во всем комплексе!

Мечтаете стать владельцем эксклюзивной недвижимости в Минске? Ищете способ грамотно вложить средства и получить ощутимую выгоду? Обратите внимание на эксклюзивный дом "Торонто" в практически готовом квартале "Северная Америка"! Продажи стартовали сегодня в Minsk World!

Дом тоже практически готов, в нем 16 этажей и всего 120 квартир! Срок сдачи планируется уже в ноябре этого года! Вам не придется долго ждать!

Приобрести недвижимость можно:

· С привлечением кредитов от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

· За собственные средства

Только на старте продаж клиенты получают СКИДКУ – 20 евро за м2 при единовременной оплате!

Кроме того, в Minsk World действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ НА ВСЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ во всех домах! Скидка составит 200 евро за м2! Не упустите свой шанс!

На первом этаже дома "Торонто" тоже расположены коммерческие помещения. Здесь появится кафе или магазин, а проходимость будет высокой благодаря жителям всех новостроек в квартале "Северная Америка"!

В квартале есть уже семь готовых домов – "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль", "Нью-Йорк" и "Новый Орлеан" и четыре строящихся – "Лас-Вегас", "Чикаго", "Бостон", "Майами". Вы еще можете успеть приобрести квартиру своей мечты и в готовых, и в строящихся домах!

За информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в офисы продаж по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Для вашего удобства мы работаем ежедневно!

Получить консультацию и заключить договор могут не только жители Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

Новостройка "Торонто" - идеальное место для жизни и инвестиций в недвижимость.

Таким будет дом "Торонто" после завершения строительства
Таким будет дом "Торонто" после завершения строительства

В центре квартала появится школа, уже есть также детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

В соседних кварталах запроектированы детские сады и школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, кафе и рестораны. Экономическим сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр, а через дорогу от квартала "Северная Америка" появится шикарный парк.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр
В центре комплекса запроектирован шикарный парк
В центре комплекса запроектирован шикарный парк

В пешей доступности – остановки наземного транспорта и сразу две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится в самом сердце Minsk World.

Кроме того, вдоль квартала "Северная Америка" проходит улица Кижеватова – одна из знаковых магистралей столицы. Отсюда удобно добраться до центра города и до МКАДа. При этом автомобильные парковки вынесены на периферию, то есть транзитное движение транспорта через территорию двора полностью исключено.

Так будет выглядеть квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полета
Так будет выглядеть квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полета

Дом "Торонто" находится в южной части квартала. Все квартиры – с панорамными окнами и свободной планировкой, площадью от 30 до 65 м2. Их легко перепланировать и объединять, реализовывать интересные дизайнерские идеи.

Первичную консультацию от дизайнеров Minsk World можно получить абсолютно бесплатно!

Яркий и акцентный дом!
Яркий и акцентный дом!

Оригинальный дизайн фасадов дома "Торонто" обязательно понравится жильцам. Новостройка выглядит просто, строго, респектабельно. Главный фасад развернут на юг, а уникальный панорамный лифт ориентирован на север, чтобы жильцы во время поездки на лифте могли насладиться впечатляющими видами на центр города.

Архитекторам очень нравится этот дом
Архитекторам очень нравится этот дом

Подъезды сквозные, крыльцо с обеих сторон находится на уровне земли, так что в подъезд можно легко закатить коляску или велосипед.

При входе в лобби дома жильцы попадают в атмосферу стремительного города Канады. Стильное дизайнерское оформление идеально дополняет стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком. В Minsk World делают все, чтобы жильцы могли насладиться максимальным комфортном в каждом доме.

Так будет выглядеть лобби дома "Торонто"
Так будет выглядеть лобби дома "Торонто"

Чтобы купить квартиру в эксклюзивном доме "Торонто", обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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