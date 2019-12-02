Стартапы для профобразования людей с особыми потребностями обсудят в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми потребностями", приуроченная к международному Дню инвалидов, пройдет 5 декабря в Институте информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (ИИТ БГУИР). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция ориентирована на преподавателей и специалистов, включенных в образовательный процесс людей с ограниченными возможностями. Эксперты из Беларуси, Латвии, Польши, России, Узбекистана, Швейцарии обсудят не только вопросы инклюзивного IT-образования, но и социализации инвалидов в обществе, а также стартап-проекты для людей с особыми потребностями. "Конференция станет площадкой для обмена передовым опытом в области непрерывного профессионального образования лиц с особыми потребностями. Кроме того, она будет способствовать созданию условий, при которых такие люди смогут получать качественное, конкурентоспособное образование и продуктивно участвовать во всех сферах экономической и общественной жизни. Одна из поставленных задач - преодолеть цифровой разрыв и создать равные возможности для доступа к информации лиц с особыми потребностями", - отметила заместитель директора, заведующая кафедрой ЮНЕСКО Института информационных технологий БГУИР Ирина Сидорчук.

В программе круглые столы по Digital Skills и Soft-skills для лиц с особыми потребностями в условиях цифровой трансформации, развитию инклюзивного образования с использованием информационно-коммуникационных технологий и др. В пресс-службе БГУИР обратили внимание, что в конференции примут участие лица с ограниченными возможностями, в том числе детский инклюзивный хор "Радость души", инвалиды-колясочники, ведущие активный образ жизни.

"Свои предложения и рекомендации участники конференции предоставят в Министерство образования, Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам Палаты представителей для проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", - проинформировали в пресс-службе.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Его цель - продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.-0-